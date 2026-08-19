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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يتفقد مركز العناني للكشف المبكر وعلاج أورام السيدات بأبوقرقاص

محافظ المنيا يتفقد المركز
محافظ المنيا يتفقد المركز
ايمن رياض

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، مركز العناني للكشف المبكر وعلاج أورام السيدات بمركز أبوقرقاص، تمهيدًا لدخوله الخدمة عقب استكمال الإجراءات اللازمة، وذلك في إطار دعم جهود الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، والتوسع في تقديم الخدمات الطبية المتخصصة، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية.

جاء ذلك بحضور المهندس محمود العناني، رئيس مجلس أمناء مؤسسة العناني للتنمية الإنسانية ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الدقهلية، والمهندس خالد العناني، العضو المنتدب للمجموعة، والدكتورة هند عبد المجيد، المدير التنفيذي للمؤسسة، وعدد من أعضاء مجلس النواب وقيادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

واطلع المحافظ خلال الجولة على الإمكانات والتجهيزات الطبية بالمركز، والخدمات المتخصصة المقدمة للمرأة في مجالات الكشف المبكر والتشخيص والعلاج، كما استمع إلى شرح حول مراحل تجهيز المركز ورؤية مؤسسة العناني للتنمية الإنسانية في إنشاء صرح طبي يسهم في دعم جهود الدولة لمواجهة الأورام، ونشر الوعي بأهمية الكشف المبكر، وتوفير خدمات الرعاية الصحية المتخصصة داخل المحافظة.

وأكد اللواء كدواني أن مركز العناني للكشف المبكر وعلاج أورام السيدات يمثل إضافة نوعية لمنظومة الخدمات الصحية بمحافظة المنيا، لما يضمه من إمكانات وتجهيزات تساعد على سرعة الكشف والتشخيص وتقديم الرعاية الطبية في بيئة آمنة ومجهزة، مشيرًا إلى أن التوسع في إنشاء المراكز الطبية المتخصصة يتماشى مع توجه الدولة نحو تحسين جودة الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين، تمهيدًا للتكامل مع منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشار المحافظ إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بصحة المرأة المصرية باعتبارها محورًا أساسيًا للأسرة والمجتمع، مؤكدًا دعم المحافظة للمبادرات والمشروعات التي تستهدف توفير خدمات صحية متخصصة، خاصة في مجال الكشف المبكر عن الأورام، بما يسهم في اكتشاف الحالات في مراحل مبكرة ورفع فرص العلاج والشفاء، ويخفف عن المواطنين مشقة الانتقال إلى المحافظات الأخرى لتلقي الخدمات الطبية.


وأوضحت الدكتورة هند عبد المجيد، المدير التنفيذي لمؤسسة العناني للتنمية الإنسانية، أن المركز يقدم خدمات طبية متخصصة بمستوى متميز وأسعار اقتصادية، مشيرة إلى أن المشروع نتاج بروتوكول تعاون، ويجري حاليًا استكمال مرحلته الثانية.

وأضافت أن المركز تم تجهيزه على مرحلتين، ويضم بالدورين الأول والثاني عيادات خارجية تشمل تخصصات الباطنة والأسنان والعلاج الطبيعي، إلى جانب المعمل ومجموعة من التخصصات الطبية التي تهم المرأة، موضحة أن العيادات بدأت بالفعل في استقبال المواطنين، وتضم نخبة من أساتذة واستشاريي جامعة المنيا، بما يسهم في توفير رعاية طبية متخصصة داخل المحافظة والحد من معاناة المرضى ومشقة الانتقال خارجها.

واستمع المحافظ إلى شرح من الدكتور أحمد مصطفى عبد العزيز، المدير الفني للمركز، حول التجهيزات الطبية، والتي تتضمن جهاز الماموجرام للكشف المبكر عن أورام الثدي، إلى جانب جهاز الأشعة التليفزيونية، بما يدعم سرعة التشخيص واكتشاف الحالات في مراحل مبكرة، فضلًا عن إنشاء معمل تحاليل ضمن مراحل استكمال المركز لتوفير الخدمات اللازمة للمريضات وتقليل الحاجة إلى الانتقال لمرافق صحية أخرى.

وأوضح المدير الفني أن المركز يوفر كذلك خدمة الدعم النفسي للسيدات خلال مراحل العلاج، فيما تتضمن المرحلة الثانية غرفًا لملاحظة المرضى، بما يسهم في تخفيف الضغط عن المستشفيات وتوفير الخدمات اللازمة للمريضات داخل المركز، إلى جانب العمل على استكمال تجهيز عيادة للأطفال استجابة لاحتياجات ومطالب الأهالي.

وخلال جولته، تفقد المحافظ مشغل النول المخصص لإنتاج الكليم، والذي أقامته المؤسسة بالمركز بهدف توفير فرص عمل للسيدات والفتيات وتعليمهن الحرف اليدوية، ويضم حاليًا 25 فتاة، بما يسهم في تحسين دخولهن ودعم أسرهن وتمكينهن اقتصاديًا.

ودار حوار بين المحافظ وعدد من الفتيات العاملات بالمشغل، استمع خلاله إلى تجاربهن حول الاستفادة من التدريب والعمل بالمشغل وأثر ذلك في تحسين مستوى المعيشة والمساهمة في تحمل أعباء الحياة.

وحث اللواء كدواني السيدات والفتيات على الاستفادة من فترات الإجازات والفترات المسائية في تعلم الحرف والمهارات المختلفة، مؤكدًا أن اكتساب المهارات يمثل خطوة مهمة نحو توفير فرص عمل جديدة وتحقيق التمكين الاقتصادي، خاصة للسيدات والشباب.

وأضافت الدكتورة هند عبد المجيد أن منتجات المشغل من الكليم يتم تسويقها في القاهرة، بما يوفر فرصًا للعمل والتدريب على الحرف اليدوية، ويدعم جهود المؤسسة في التمكين الاقتصادي للمرأة وتحسين مستوى دخل الأسر.
ومن جانبه، أعرب المهندس محمود العناني، رئيس مجلس أمناء مؤسسة العناني للتنمية الإنسانية ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الدقهلية، عن تقديره لزيارة محافظ المنيا ودعمه للمشروعات التي تنفذها المؤسسة، مشيرًا إلى أن اهتمام المحافظة وتعاون الأجهزة التنفيذية يمثلان عنصرًا مهمًا في تذليل المعوقات أمام المشروعات التي تستهدف خدمة المواطنين.

وأكد العناني أن مشروعات المؤسسة تأتي ضمن رؤية متكاملة لخدمة المجتمع، تشمل قطاعات الصحة والتعليم والزراعة وتمكين الشباب والتأهيل والتدريب، موضحًا أن المؤسسة حريصة على مواصلة تنفيذ المبادرات والمشروعات التي تستهدف إحداث أثر حقيقي ومستدام في حياة المواطنين، وتعزيز التعاون مع أجهزة الدولة بما يحقق أكبر استفادة ممكنة للمجتمع.

وأشاد اللواء كدواني بالدور المجتمعي الذي تقوم به مؤسسة العناني للتنمية الإنسانية، مؤكدًا أن هذه المشروعات تعكس أهمية الشراكة الفاعلة بين مؤسسات المجتمع المدني والأجهزة التنفيذية، وتسهم في دعم خطط الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والتنموية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة النائبة نهى أبو الدهب، عضو مجلس النواب، والدكتورة مروة إسماعيل، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، وعبد الحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، والدكتور أحمد مصطفى عبد العزيز، المدير الفني للمركز، وهشام الضوي، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص.

المنيا محافظ المنيا المركز الأورام

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