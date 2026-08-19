التضامن: برنامج المواطنة الإيجابية بالمنيا ينفذ 1,722 نشاطا في 60 قرية

تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا من الدكتور أحمد سعدة المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية عن معدلات إنجاز برنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة، الذي ينفذه الصندوق بمحافظة المنيا.

نفذ الصندوق 1,722 نشاطًا وفعالية استفاد منها 35,680 مواطنًا بشكل مباشر خلال الفترة من بداية يوليو 2025 حتى نهاية يوليو 2026، عبر 11 جمعية ومؤسسة أهلية شريكة، في 60 قرية موزعة على 9 مراكز، بنسبة إنجاز بلغت نحو 92% من المستهدفات.

وتوزعت التدخلات على سبعة محاور، تصدرها التمكين الاقتصادي ودعم سبل كسب العيش (423 نشاطًا استفاد منها 2,902)، وتعزيز قيم المواطنة ومناهضة التمييز والحوار المجتمعي (518 نشاطًا استفاد منها 13,193 مواطنًا)، وبناء قدرات الشباب واللجان المجتمعية، ودعم ودمج ذوي الإعاقة، ودعم الأسرة وتمكين المرأة، والقوافل الطبية، والمبادرات التطوعية.

وفي ملف التسرب من التعليم، استهدف البرنامج 400 طفل متسرب، عاد منهم 276 طفلًا إلى مقاعد الدراسة بمعدل إعادة دمج بلغ 69%، بعد تدريب 75 كادرًا من الرائدات الاجتماعيات والاخصائيين، ثم 151 اخصائيا اجتماعيًا من 107 مدارس.

كما أنتج شباب المتطوعين 5 أفلام توثيقية، وتشكلت لجان مجتمعية وقيادات محلية قادرة على مواصلة العمل بعد انتهاء البرنامج بما يحقق الاستدامة المجتمعية للأثر.