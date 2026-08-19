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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يشهد تخريج الدفعة الأولى من مدرسة «محمود العناني للتكنولوجيا التطبيقية الزراعية» الحاصلة على الاعتماد الدولي

محافظ المنيا خلال اللقاء
محافظ المنيا خلال اللقاء
ايمن رياض

شهد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، احتفالية تخريج الدفعة الأولى من طلاب مدرسة «محمود العناني للتكنولوجيا التطبيقية الزراعية»، المعتمدة دولياً، في خطوة تعكس التطور الذي يشهده التعليم الفني والزراعي بالمحافظة، والانتقال من التعليم النظري إلى اكتساب المهارات التطبيقية وتدريب الطلاب على أحدث أساليب الزراعة والري، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو تطوير التعليم التكنولوجي وتأهيل الكوادر القادرة على تلبية احتياجات سوق العمل ودعم القطاع الزراعي والإنتاجي.

جاء ذلك بحضور المهندس محمود العناني، رئيس مجلس أمناء مؤسسة العناني للتنمية الإنسانية ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الدقهلية، والمهندس خالد العناني، العضو المنتدب لمجموعة شركات الدقهلية، والدكتورة هند عبد المجيد، المدير التنفيذي لمؤسسة العناني للتنمية الإنسانية، وهشام الضوي، رئيس مركز أبوقرقاص، والدكتورة لميس نجم، مستشار تنمية الشباب وتمكين المرأة وعضو مجلس إدارة صندوق «التعليم حياة»، و فدوى مصطفى، مدير المدارس التكنولوجية التطبيقية ومدير التعليم المزدوج بالمحافظة، وعدد من أعضاء مجلس النواب ووكلاء الوزارات والجهات التنفيذية المختصة.

وأكد اللواء عماد كدواني أن محافظة المنيا تضع كافة إمكاناتها التنفيذية لدعم النموذج التعليمي والإنتاجي الذي تجسده مدرسة «محمود العناني»، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تمضي بخطوات متسارعة نحو تطوير التعليم الفني والتكنولوجي وربطه باحتياجات سوق العمل، بما يجعله أحد المحاور الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف المحافظ أن تخريج طلاب يمتلكون مهارات تطبيقية إلى جانب حصولهم على اعتمادات وشهادات معترف بها يفتح أمامهم آفاقًا أوسع للعمل، مؤكدًا أن تأهيل جيل قادر على تطبيق التقنيات الحديثة في الزراعة والإنتاج يمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل المحافظة.

ووجه اللواء كدواني الأجهزة التنفيذية ومديريات الخدمات بتقديم الدعم اللازم وتذليل أي معوقات أمام المشروعات التعليمية والتنموية التي تستهدف تأهيل الشباب، بما يسهم في التوسع في هذه النماذج واستيعاب المزيد من أبناء المحافظة وتوفير فرص عمل جادة ومستدامة.

وهنأ محافظ المنيا الطلاب الخريجين وأسرهم، مشيدًا بجهود إدارة المدرسة في الجمع بين المناهج التعليمية والتدريب العملي والميداني داخل الحقول ومواقع الإنتاج، مؤكدًا أن الاستثمار في التعليم وتأهيل العنصر البشري يمثل أحد أهم مرتكزات التنمية المستدامة.


من جانبه، أعلن المهندس محمود العناني حصول المدرسة على الاعتماد الدولي، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يفتح أمام خريجيها آفاقًا أوسع للمنافسة في سوق العمل محليًا ودوليًا.

وأوضح أن هذا الإنجاز يأتي امتدادًا لرؤية مؤسسة العناني للتنمية الإنسانية التي تضع قطاعي الصحة والتعليم ضمن أولوياتها، مشيرًا إلى جهود المؤسسة على مدار أكثر من 13 عامًا في تنفيذ مشروعات ومبادرات مجتمعية، شملت دعم القطاع الصحي والتعليم، والتوسع في إقامة المراكز الطبية ودعم وحدات الأطفال المبتسرين، إلى جانب الاستعداد لافتتاح مدرسة للتعليم الياباني بالمنيا، في إطار دعم جهود بناء الإنسان وتنمية المجتمع.


وأوضحت فدوى مصطفى، مدير المدارس التكنولوجية التطبيقية ومدير التعليم المزدوج بالمحافظة، أن المدرسة تمثل نموذجًا متميزًا بين المدارس التكنولوجية بالمحافظة، حيث يحصل الطالب عقب إتمام ثلاث سنوات من الدراسة على دبلوم الزراعة، إلى جانب شهادة الأكاديمية الممولة والشهادة الدولية.

وأكدت أن منظومة التعليم بالمدرسة تقوم على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والشريك الصناعي، بما يضمن الجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي، وإعداد خريجين يمتلكون المهارات الفعلية التي يحتاجها سوق العمل.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة لميس نجم أن المدارس التكنولوجية الزراعية تمثل أحد المحاور المهمة لتنمية الاقتصاد الوطني، مشيدة بما لمسته من شغف الطلاب والمعلمين، وما يقدمونه من ابتكار وانضباط وتطبيق عملي، بما يعزز فرص إعداد كوادر مؤهلة للمشاركة في مسيرة التنمية والإنتاج.


وعبّر الطلاب الخريجين، في كلمات عن تقديرهم لدعم مؤسسة العناني، مؤكدين أن تجربة الدراسة بالمدرسة أسهمت في بناء شخصيات الطلاب وتعزيز الثقة بالنفس وتحمل المسؤولية والانضباط، إلى جانب اكتساب المهارات العملية التي تؤهلهم للانطلاق إلى سوق العمل.


وعلى هامش الاحتفالية، تم تكريم الطلاب المتميزين و الدكتور ديفيد نبيل المدير التنفيذى اكاديمى Nass و الدكتورة لميس نجم مستشار تنمية الشباب وتمكين المرأة،
كما تفقد اللواء عماد كدواني والوفد المرافق مجموعة مزارع الدقهلية، للاطلاع على نظم الإنتاج والتصنيع الزراعي والتطبيقات الحديثة المستخدمة في مواقع العمل، إلى جانب متابعة بيئة التدريب الميداني التي يخوضها الطلاب والشباب داخل مواقع الإنتاج الفعلية.

وأكد المحافظ أهمية استمرار الربط بين التعليم الفني وسوق العمل، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى وإتاحة فرص التدريب العملي للطلاب داخل المشروعات الزراعية والإنتاجية، بما يساعدهم على اكتساب الخبرات اللازمة ويعزز فرص حصولهم على وظائف حقيقية عقب التخرج.

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