باحثة تحذر الأمهات من الاعتماد على اللحوم والأطعمة المصنعة بكل أنواعها للأطفال

حذرت الدكتورة منال عز الدين الباحثة بمعهد تكنولوجيا الغذاء، من تناول اللحوم المصنعة بكل أنواعها، مؤكدة أهمية أن يكون لدى الأم في البيت وعي غذائي بما يناسب أبناءها، وألا تعتمد على شراء الأطعمة الجاهزة لمجرد توفير الوقت والمجهود.

وأضافت خلال لقائها في برنامج "صباحك مصري" على قناة "MBC مصر 2"، أنه يمكن للأم إعداد بعض الأطعمة في المنزل وتجهيزها مسبقًا، مثل الكريب أو البان كيك، مع إضافة اللبن والبيض والدقيق، وكذلك إعداد ميني بيتزا في اليوم السابق ووضعها في اللانش بوكس في اليوم التالي، بدلًا من شراء الأطعمة الجاهزة.

وأشارت إلى أن الأطعمة المصنعة تعتمد على إضافة نترات ونتريت الصوديوم وجلوتامات الصوديوم، معتبرة أن هذه المواد عبارة عن أملاح لها تأثير مسرطن مع مرور الوقت، مضيفة أن هذا الأمر ليس رأيها، وإنما أشارت إلى بيان صادر عن مؤسسة المخابرات الأمريكية عام 2015 بشأن مسببات السرطان.

وأكدت أن البرجر المصنع واللانشون والسوسيس والهوت دوج من الأطعمة التي يكون لها تأثير على الأطفال مع مرور الوقت، محذرة من الاعتماد عليها.