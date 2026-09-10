راضي بقضاء ربنا| أول تعليق من عمرو الجزار بعد إصابته بالصليبي وقطع في الغضروف: رجع أقوى

حرص عمرو الجزار، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على توجيه رسالة إلى جماهير القلعة الحمراء، عقب إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي، خلال مباراة الفريق الأخيرة.

ونشر الجزار رسالة عبر خاصية «ستوري» على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، أكد خلالها رضاه بقضاء الله وقدره، مشددًا على عزمه خوض رحلة العلاج والتأهيل والعودة إلى الملاعب من جديد.

وقال لاعب الأهلي: «الحمد لله على كل حال وفي كل وقت، يمكن الإصابة دي تكون من أصعب الاختبارات اللي مريت بيها، لكني مؤمن إن كل حاجة بتحصل بقدر ربنا ولحكمة يمكن لسه مش شايفها».

وأضاف: «أنا راضي بقضاء ربنا وصابر وشاكر على كل نعمة في حياتي، وشاكر أكثر على كل الحب والدعاء اللي شوفته منكم في الوقت ده. رسائلكم ودعواتكم وكلامكم كان ليهم أثر كبير عندي ومش هنساه».

وتابع: «أنا مؤمن إن ربنا مش بياخد حاجة إلا وبيعوض، وإن بعد كل صبر فرج، وبعد كل صعوبة قوة جديدة».

وأتم عمرو الجزار رسالته قائلًا: «هبدأ رحلة العلاج والتأهيل بكل إيمان وصبر، وإن شاء الله ، دعواتكم ليا، الحمد لله دائمًا وأبدًا».

أعلن النادي الأهلي إصابة عمرو الجزار، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بقطع في الرباط الصليبي، بعد الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها اللاعب صباح اليوم.

وأكد الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، أن الأشعة والفحوصات الطبية التي أجراها عمرو الجزار أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وتعرض عمرو الجزار للإصابة خلال مشاركة الأهلي أمام المقاولون العرب في الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

وتأتي إصابة الجزار لتوجه ضربة قوية للفريق، في ظل ارتباط الأهلي بمواجهات متتالية خلال الفترة المقبلة.

الأهلي يستعد لمواجهة أبو قير للأسمدة

ويستعد الأهلي المصري لمواجهة أبو قير للأسمدة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي قد تعثر أمام المقاولون العرب بالتعادل بهدف لكل فريق في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط من 4 مباريات، ويحتل المركز الثالث بفارق الأهداف عن الزمالك صاحب المركز الثاني.

في المقابل، جمع أبو قير للأسمدة 3 نقاط خلال أول 4 جولات، بعدما حقق الفوز على البنك الأهلي في الجولة الافتتاحية.



