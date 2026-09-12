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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بلاش تبيع دلوقتي.. شعبة الذهب توجه رسائل عاجلة بشأن المعدن الأصفر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

تشهد أسعار الذهب حالة من التذبذب وعدم الاستقرار خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع استمرار التوترات والأحداث الجيوسياسية عالميًا، إلى جانب القرارات المرتبطة بأسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على حركة الذهب في الأسواق العالمية والمحلية.

وأكد عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، أن حالة عدم الاستقرار التي تشهدها أسعار الذهب ترجع بشكل أساسي إلى التطورات الجيوسياسية وما يحدث على الساحة الدولية، فضلًا عن القرارات الأمريكية المتعلقة بأسعار الفائدة.

الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب بيانات التضخم الأمريكية

الأوضاع العالمية تؤثر على سعر الذهب المحلي

وقال عمرو المغربي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بين الناس»، تقديم الإعلامية إلهام صلاح، إن حالة عدم الاستقرار التي تشهدها الأوضاع العالمية تؤثر بشكل مباشر على سعر الذهب في الأسواق العالمية، وهو ما ينعكس بدوره على أسعار الذهب في السوق المحلية.

وأوضح أن تحركات الذهب ترتبط بدرجة كبيرة بالتطورات العالمية، ما يجعل السوق المحلية تتأثر بالتغيرات التي يشهدها المعدن النفيس على المستوى العالمي.

سعر الذهب في مصر

نصيحة مهمة لحائزي الذهب

ونصح عضو شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية المواطنين الذين يمتلكون الذهب بعدم الإقدام على بيعه خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن الاستثمار في الذهب يعتمد بصورة أساسية على المدى الطويل.

وأشار إلى أن الادخار في الذهب يعد استثمارًا طويل الأجل، موضحًا أن من يرغب في تحقيق عائد من الاستثمار في الذهب عليه أن ينظر إلى الأمر على مدى زمني أطول، وليس بهدف تحقيق مكسب سريع خلال فترات قصيرة.

أسعار الذهب الان في مصر

الذهب يظل ملاذًا آمنًا خلال 2026

ولفت المغربي إلى أن الشخص الذي يرغب في تحقيق مكسب من الاستثمار في الذهب قد يحتاج إلى الانتظار لمدة عام أو عام ونصف العام، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الذهب خلال عام 2026 يعد آمنًا من وجهة نظره.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وأكد أن الذهب سيظل محتفظًا بمكانته كـ«ملاذ آمن» للمستثمرين والمدخرين، خاصة في ظل استمرار حالة عدم اليقين والتقلبات التي تشهدها الأسواق والأوضاع العالمية.

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