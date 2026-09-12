نظر معارضة ناصر ماهر على حكم حبسه 6 أشهر.. بعد قليل

تنظر المحكمة المختصة، أولى جلسات معارضة ناصر ماهر لاعب بيراميدز على حكم حبسه 6 أشهر في واقعة مشاجرة.

تفاصيل القضية

وكانت قررت الجهات المختصة إخلاء سبيل ناصر ماهر لاعب بيراميدز بعد عمل المعارضة اللازمة على حكم قضائي صادر ضده بالحبس لمدة 6 أشهر، في واقعة مشاجرة.

وكانت ألقت الأجهزة الأمنية القبض على ناصر ماهر، لاعب نادي بيراميدز، على خلفية تنفيذ حكم قضائي صادر ضده بالحبس لمدة 6 أشهر، في واقعة مشاجرة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى اتهام ناصر ماهر في قضية تتعلق بمشاجرة، صدر على إثرها حكم قضائي بالحبس لمدة 6 أشهر.