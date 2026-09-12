قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نرفزة ملعب.. إيهاب الخطيب يكشف حقيقة أزمة عموتة وعلي محمود
منشورات الأصدقاء.. إنستجرام يطلق ميزة جديدة تقلب طريقة عرض المحتوى
قصة أصحاب الجنة من سورة القلم.. بحلف واحد خسر الأبناء ميراثهم من أبيهم
الزمالك يبحث عن حسم التأهل أمام إيه إس بورت في دوري أبطال أفريقيا
أخبار التوك شو | شعبة الذهب توجه تحذيرًا عاجلًا للمواطنين..نقيب الفلاحين يكشف السعر العادل للطماطم
بدء العام الدراسي الجديد| التعليم: الترم الأول 93 يومًا.. والامتحانات 9 يناير
ملامح خريف 2026 في مصر.. تحذيرات من أمطار غزيرة وهذه المناطق الأكثر عرضة للسيول
بعد واقعة ريهام سعيد.. رقم في تحليل السكر لا يجب تجاهله.. استشاري: 4 عوامل تزيد من احتمالات تطور الحالة
إبراهيم فايق يكشف خطة عموتة لاستغلال زيزو ومنصف بقرار في الأهلي
إبراهيم فايق: عموتة عنده أخطاء.. ولاعبي الأهلي عليهم جزء من المسؤولية
دمشق .. ضبط 9 طيارين في اللاذقية للاشتباه بتورطهم في جرائم بحق السوريين
محمود فتح الله : بيزيرا مش عارف قيمة الزمالك ودخل في طريق مسدود
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو | شعبة الذهب توجه تحذيرًا عاجلًا للمواطنين..نقيب الفلاحين يكشف السعر العادل للطماطم

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
إسراء صبري

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

مواجهة الدروس الخصوصية مسؤولية مشتركة.. وعودة الطلاب للمدارس قلصت وقت السناتر 50%

تواصل وزارة التربية والتعليم جهودها لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية والسناتر، التي تمثل أحد أبرز التحديات أمام العملية التعليمية

40 جنيها.. نقيب الفلاحين يكشف السعر العادل للطماطم ومفاجأة تكلفة الإنتاج

أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن تكلفة إنتاج كيلو الطماطم تصل إلى 10 جنيهات بالنسبة للفلاح، موضحًا أن محصول الطماطم يظل في الأرض لمدة 4 أشهر.

«ما حدش يبيع».. شعبة الذهب توجه تحذيرًا عاجلًا للمواطنين

أكد عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، أن حالة عدم الاستقرار في أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة.

بوتين للرئيس السيسي: أنت صديق مقرب جدًا بالنسبة لنا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده ومصر على تواصل دائم بشأن الأوضاع الإقليمية والدولية، موجّهًا حديثه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: «أنت صديق مقرب جدًا بالنسبة لنا».

70 % أونلاين.. طارق سعدة يكشف شروط الالتحاق بالدبلوم المهني الجديد للإعلاميين

أكد الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، أن التدريب المستمر وتطوير المهارات المهنية أصبحا ضرورة أساسية لمواكبة التطورات المتلاحقة التي تشهدها صناعة الإعلام.

مصطفى بكري: مصر تواجه حروبًا ممنهجة والسوشيال ميديا لا تعكس الواقع

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن مصر تواجه تحديات وضغوطًا متعددة من الداخل والخارج، متابعا: البلاد تمر بمرحلة شديدة الخطورة في ظل ما نعيشه من مؤامرات وحروب ممنهجة تستهدف الدولة ومؤسساتها.

مصطفى بكري: هشام بدوي رفض تدخل الإخوان في عمله وتم استبعاده من حركة المحامين العامين

قال الإعلامي مصطفى بكري إن جماعة الإخوان كانت تعتمد، على تزييف الحقائق ونشر الأكاذيب، مستعرضًا واقعة الخلاف بين محمد مرسي والمستشار هشام بدوي.

عمرو أديب: الحكومة بتقول عاملة حسابها على 75 دولار للبرميل ولما وصل لـ104 هتعمل إيه؟

حذر الإعلامي عمرو أديب، من تداعيات الارتفاعات المتسارعة في أسعار النفط، مشيرًا إلى أن تجاوز سعر البرميل حاجز 104 دولارات يمثل تطورًا مهمًا يستدعي التركيز على تداعياته خلال الفترة المقبلة.

عبد المنعم سعيد: 11 سبتمبر غيّر موازين العالم ومهّد لتحولات سياسية كبرى

كشف المفكر السياسي الدكتور عبد المنعم سعيد أن أحداث 11 سبتمبر لم تكن مجرد هجمات إرهابية استهدفت الولايات المتحدة، وإنما شكلت نقطة تحول كبرى في النظام الدولي

11 سبتمبر أسعار النفط مصطفى بكري الإخوان السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

تغيير الساعة إلى 11 بدلاً من 12.. بدء التوقيت الشتوي يوم جمعة رسميًا

تنسيق الجامعات 2026

رابط سريع لنتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

أنابيب شرق-غرب

وكالة الأنباء السعودية: استهداف خط أنابيب شرق - غرب في الرياض والمدينة

تنسيق الجامعات 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 من هنا على هذا الرابط

تنسيق الجامعات 2026

الآن.. نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بالاسم ورقم الجلوس

تنسيق الجامعات

بيان عاجل من التعليم العالي بشأن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

تنسيق الجامعات 2026

فتح باب تقليل الاغتراب وإعادة التنسيق للطلاب المستنفدين والمتخلفين

تنسيق المرحلة الثالثة

رسميًا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 وكيفية الحصول عليها

ترشيحاتنا

قوافل الأوقاف الدعوية

قوافل الأوقاف الدعوية تواصل رسالتها في محافظتي السويس وبورسعيد

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان| من هم الذين يُضاعف لهم الأجر؟.. متى تكون الخلوة بين الرجل والمرأة حراما؟.. حكم تأجير شقة سكنية ودفع أجرتها هاتفا محمولا

الدكتور يسري جبر

من هم الذين يُضاعف لهم الأجر؟.. يسري جبر يوضح

بالصور

هايدي كرم تخطف الأنظار بإطلالة رياضية

هايدي كرم
هايدي كرم
هايدي كرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد