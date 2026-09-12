أخبار التوك شو | شعبة الذهب توجه تحذيرًا عاجلًا للمواطنين..نقيب الفلاحين يكشف السعر العادل للطماطم

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

مواجهة الدروس الخصوصية مسؤولية مشتركة.. وعودة الطلاب للمدارس قلصت وقت السناتر 50%

تواصل وزارة التربية والتعليم جهودها لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية والسناتر، التي تمثل أحد أبرز التحديات أمام العملية التعليمية

40 جنيها.. نقيب الفلاحين يكشف السعر العادل للطماطم ومفاجأة تكلفة الإنتاج

أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن تكلفة إنتاج كيلو الطماطم تصل إلى 10 جنيهات بالنسبة للفلاح، موضحًا أن محصول الطماطم يظل في الأرض لمدة 4 أشهر.

«ما حدش يبيع».. شعبة الذهب توجه تحذيرًا عاجلًا للمواطنين

أكد عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، أن حالة عدم الاستقرار في أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة.

بوتين للرئيس السيسي: أنت صديق مقرب جدًا بالنسبة لنا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده ومصر على تواصل دائم بشأن الأوضاع الإقليمية والدولية، موجّهًا حديثه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: «أنت صديق مقرب جدًا بالنسبة لنا».

70 % أونلاين.. طارق سعدة يكشف شروط الالتحاق بالدبلوم المهني الجديد للإعلاميين

أكد الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، أن التدريب المستمر وتطوير المهارات المهنية أصبحا ضرورة أساسية لمواكبة التطورات المتلاحقة التي تشهدها صناعة الإعلام.

مصطفى بكري: مصر تواجه حروبًا ممنهجة والسوشيال ميديا لا تعكس الواقع

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن مصر تواجه تحديات وضغوطًا متعددة من الداخل والخارج، متابعا: البلاد تمر بمرحلة شديدة الخطورة في ظل ما نعيشه من مؤامرات وحروب ممنهجة تستهدف الدولة ومؤسساتها.

مصطفى بكري: هشام بدوي رفض تدخل الإخوان في عمله وتم استبعاده من حركة المحامين العامين

قال الإعلامي مصطفى بكري إن جماعة الإخوان كانت تعتمد، على تزييف الحقائق ونشر الأكاذيب، مستعرضًا واقعة الخلاف بين محمد مرسي والمستشار هشام بدوي.

عمرو أديب: الحكومة بتقول عاملة حسابها على 75 دولار للبرميل ولما وصل لـ104 هتعمل إيه؟

حذر الإعلامي عمرو أديب، من تداعيات الارتفاعات المتسارعة في أسعار النفط، مشيرًا إلى أن تجاوز سعر البرميل حاجز 104 دولارات يمثل تطورًا مهمًا يستدعي التركيز على تداعياته خلال الفترة المقبلة.

عبد المنعم سعيد: 11 سبتمبر غيّر موازين العالم ومهّد لتحولات سياسية كبرى

كشف المفكر السياسي الدكتور عبد المنعم سعيد أن أحداث 11 سبتمبر لم تكن مجرد هجمات إرهابية استهدفت الولايات المتحدة، وإنما شكلت نقطة تحول كبرى في النظام الدولي