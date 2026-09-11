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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عبد المنعم سعيد: 11 سبتمبر غيّر موازين العالم ومهّد لتحولات سياسية كبرى

المفكر السياسي الدكتور عبد المنعم
المفكر السياسي الدكتور عبد المنعم
إسراء صبري

كشف المفكر السياسي الدكتور عبد المنعم سعيد أن أحداث 11 سبتمبر لم تكن مجرد هجمات إرهابية استهدفت الولايات المتحدة، وإنما شكلت نقطة تحول كبرى في النظام الدولي، امتدت تداعياتها إلى مناطق مختلفة من العالم، وأسهمت في تغييرات سياسية واقتصادية وفكرية متلاحقة.

وأوضح خلال حواره ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد، أن العالم كان يشهد، قبل أحداث 11 سبتمبر، تحولات واسعة ارتبطت بانتهاء الحرب الباردة وسقوط الاتحاد السوفيتي، إلى جانب الثورة الصناعية الثالثة وثورة المعلومات، وهو ما أدى إلى إتاحة كم هائل من المعلومات وظهور قدرات تنظيمية وتكنولوجية جديدة.

وأشار إلى أن ما جرى بعد 11 سبتمبر امتد تأثيره إلى المنطقة العربية، معتبرًا أن ما عُرف بالربيع العربي جاء ضمن موجات من التحولات التي شهدها العالم، وتأثر بالمناخ الذي أفرزته الثورات المعلوماتية والتكنولوجية والانفتاح العالمي.

ولفت إلى أن جماعة الإخوان وغيرها من الجماعات المتطرفة استفادت بدرجة كبيرة من ثورة المعلومات والتكنولوجيا الحديثة، وتمكنت من توظيف أدوات الاتصال والتنظيم والعلاقات العابرة للحدود في دعم تحركاتها.

وأكد أن هذه الجماعات لم تعتمد فقط على الأفكار والشعارات، وإنما امتلكت قدرات تنظيمية ساعدتها على بناء علاقات واسعة بين أعضائها في دول مختلفة، مستفيدة من التطور التكنولوجي وثورة المعلومات.

وأوضح أن جماعة الإخوان سعت إلى استثمار حالة الحراك السياسي التي أعقبت تلك التحولات، معتبرة الوصول إلى الحكم في مصر هدفًا رئيسيًا، إلا أن ما وصفه بضعف المعرفة بالتركيبة الاجتماعية والسياسية المصرية شكّل أحد التحديات أمام مشروعها.

وأضاف أن تداعيات 11 سبتمبر لم تقتصر على تغيير السياسات الدولية، وإنما انعكست أيضًا على صورة العالم وقادته وطبيعة العلاقات بين الدول، مشيرًا إلى أن التحولات التي شهدتها دول مثل الهند تحتاج إلى دراسة دقيقة لفهم طبيعة التغيرات التي طرأت على النظام الدولي.

وأشار إلى أن العالم شهد خلال العقود الماضية تغيرات متسارعة في الاقتصاد والسياسة والمجتمع، بالتزامن مع زيادة متوسط أعمار السكان واتساع عدد سكان العالم وانتشار العولمة، مؤكدًا أن هذه التحولات مجتمعة ساهمت في إعادة تشكيل خريطة العلاقات الدولية بعد أحداث 11 سبتمبر.

أحداث 11 سبتمبر الولايات المتحدة الإخوان جماعة الإخوان

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