سنتكوم: إعادة توجيه 99 سفينة تجارية لضمان الامتثال للحصار الأمريكي على إيران

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن القوات الأمريكية أعادت توجيه 99 سفينة تجارية حتى 11 سبتمبر؛ لضمان الامتثال الكامل للحصار الأمريكي المفروض على إيران.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية- في بيان، اليوم الجمعة- أن مروحية من طراز «إم إتش-60 آر سي هوك» التابعة للبحرية الأمريكية تستعد للهبوط على سطح الطيران للسفينة «يو إس إس بوكسر» (LHD 4)، التي تعد القطعة البحرية القيادية لمجموعة بوكسر البرمائية كاملة الجهوزية، والوحدة الحادية عشرة لمشاة البحرية، وهي القوة التي تواصل فرض الحصار الأمريكي على إيران.