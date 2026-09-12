نظر جلسة محاكمة المتهم بقتـ ل أسرة النرجس في التجمع.. اليوم

تنظر محكمة جنايات التجمع الخامس، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل صديقه وباقي أفراد أسرته في القضية المعروفة إعلاميًا بجريمة النرجس.

تفاصيل القضية



وكشفت التحقيقات في واقعة اتهام أحد الأشخاص بإنهاء حياة أسرة كاملة والمعروفة إعلاميا بأسرة النرجس بالتجمع، تفاصيل مثيرة.

وجاء في اقوال شقيق المجني عليه الأول في القضية وهو الزوج، أمام جهات التحقيق أنه تلقى اتصالا هاتفيا مفاده تعرض شقيقه أسامة لحادث تصادم وكان برفقته المتهم، فقصد مسكن المجني عليه وبرفقته شركاء الأخير، وبادر بالاتصال هاتفيا بالمجني عليهن/ أمل، هيلين وليليان، إلا أنه تبين غلق هواتفهم وبوصوله ومرافقيه تقابلوا مع شاهد الإثبات الأول، وتبين تواجد سيارة المجني عليه بجوار المسكن وبها تلفيات عبارة عن كسر بزجاج السيارة الأمامي وبها آثار دماء.

وكشف التحقيقات تفاصيل إحالة المتهم في القضية 8827 لسنة 2026 جنايات التجمع الخامس والمقيدة برقم 1185 لسنة 2026 كلي القاهرة الجديدة، حيث جاء بأمر الإحالة، أن المتهم في يومي 9 أغسطس 2026 بدائرة قسم التجمع الخامس قتل عمدًا المجني عليه أسامة نصيف، وتفكر بروية وعقد العزم المصمم على إزهاق روحه، فدبر لذلك مخططًا أحكم دقاقته بأن أعد سلاحه الناري المرخص مسدس وتوجه المسكنة - الذي أيقن سلفًا وجوده فيه - وجالسه لتحين الفرصة لتنفيذ مآربه ثم سرقة مسكنة وبحضور زوجة المجني عليه وابنته للمسكن أمسك عن إتمام فعله واصطحب المجني عليه بحيلة لخارج مسكنه إلى مكان قصي عن الأعين لتنفيذ مآربه وما أن ظفر به حتى أطلق صوبه عيارين ناريين أصاب أحدهما برأسه أتبعها ثالث للتيقن من وفاته قاصدًا من ذلك قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.