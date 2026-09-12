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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إعادة محاكمة 7 متهمين بخلية البساتين الإرهابية.. الأحد

متهمين - أرشيفية
متهمين - أرشيفية
إسلام دياب

تستكمل محكمة جنايات مستأنف بدر، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، الأحد المقبل الموافق 13 سبتمبر 2026، إعادة محاكمة 7 متهمين في القضية رقم 8409 لسنة 2025 جنايات البساتين.

كشفت تحقيقات النيابة أنه في غضون الفترة من عام 2015 وحتى 10 يونيو 2023، المتهمون من الأول وحتى الثالث تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أسس المتهم الأول وتولي المتهمان قيادة جماعة تعتنق أفكار تنظيم القاعدة الإرهابي.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الرابع وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين من الرابع وحتي الأخير اتهامات بتمويل الإرهاب.

وأكدت التحقيقات أن المتهم الثامن والتاسع أيضا وهما مصريان التحقا بجماعة مسلحة مقرها خارج البلاد، تتخذ من الإرهاب وتعليم الأساليب القتالية وسائل لتحقيق أغراضها.

محكمة جنايات مستأنف بدر إعادة محاكمة 7 متهمين مجمع محاكم بدر إرهاب خلية البساتين

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