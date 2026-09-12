مواعيد تشغيل مترو الأنفاق والقطار الكهربائي LRT والمونوريل.. تعرف عليها

مع بداية العام الدراسى اليوم السبت الموافق 12 سبتمبر 2026 ترتفع نسبة إقبال الطلاب على استخدام مترو الانفاق بخطوه الثلاثة والقطار الكهربائى الخفيف LRT ومونوريل شرق النيل ، فمن خلال التقرير التالى ننشر بالتفصيل مواعيد تشغيلها .

تشمل جدول التشغيل بالخطوط الثلاثة للمترو إجمالي عدد رحلات تقدر بـ 1508 رحلات يوميًا، وذلك بمعدل 456 رحلة بالخط الأول، و602 رحلة بالخط الثاني، و450 رحلة بالخط الثالث ، بالإضافة إلى إجمالي 243 رحلة يومياً بالقطار الكهربائي الخفيف LRT و 142 رحلة يومياً بمونوريل شرق النيل ، وذلك وفقاً لمواعيد التشغيل وبيانها كالتالي:

أولًا: مواعيد تشغيل قطارات المترو بالخطوط الثلاثة

تبدأ مواعيد التشغيل بقيام أول قطار من المحطات الانتهائية بخطوط المترو الساعة ٥:١٥ صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل. -قيام أول قطار من محطات الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق (حلوان - المرج الجديدة - شبرا الخيمة - المنيب) الساعة ٥:١٥ صباحاً -قيام أول قطار من عدلي منصور في اتجاه جامعة القاهرة أو العكس الساعة ٥:١٥ صباحاً -قيام أول قطار من عدلي منصور في اتجاه محور روض الفرج الساعة ٥:٢٠ صباحاً ، ومن محور روض الفرج في اتجاه عدلي منصور الساعة ٥:١٥ صباحاًقيام آخر قطار من حلوان و المرج الجديدة الساعة 11:40 مساءًقيام آخر قطار من شبرا الخيمة الساعة 11:55 مساءًقيام آخر قطار من المنيب الساعة 12:05 صباحاً-قيام آخر قطار من عدلي منصور في اتجاه جامعة القاهرة الساعة 11:33 مساءً -قيام آخر قطار من عدلي منصور في اتجاه محور روض الفرج الساعة 11:29 مساءً -قيام آخر قطار من جامعة القاهرة في اتجاه عدلي منصور الساعة 11:52 مساءً -قيام آخر قطار من محور روض الفرج في اتجاه عدلي منصور الساعة 11:55 مساءً • يتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخطين الأول والثاني للمترو بمحطة أنور السادات الساعة 12:25 صباحاً. • يتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخطين الأول والثالث للمترو بمحطة جمال عبد الناصر وبين الخطين الثاني والثالث للمترو بمحطة العتبة الساعة 12:00 صباحاً. • يتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخطين الثاني والثالث للمترو بمحطة جامعة القاهرة الساعة 11:45 مساءً.

ثانياً: مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف (LRT)

يبدأ العمل الساعة 6 صباحاً وينتهي الساعة 11 مساءً ، بمعدل قطار واحد كل 8 دقائق في أيام الأسبوع خلال ساعات الذروة في الصباح وبعد الظهر. -قيام أول قطار من عدلي منصور في اتجاه الفنون والثقافة أو العكس الساعة 6:00 صباحاً -قيام أول قطار من بدر في اتجاه عدلي منصور الساعة 6:01 صباحاً -قيام أول قطار من بدر في اتجاه العبور الجديدة (المعرفة) الساعة 6:49 صباحاً -قيام أول قطار من العبور الجديدة ( المعرفة ) الساعة 7:00 صباحاًقيام قطار مباشر من عدلي منصور إلى الفنون والثقافة الساعة ٧:٣٠ صباحاً ، والساعة ٨:٠٠ صباحاً -قيام آخر قطار من عدلي منصور في اتجاه الفنون والثقافة أو العكس الساعة 10:15 مساءً -قيام آخر قطار من عدلي منصور وأيضاً من الفنون والثقافة في اتجاه بدر الساعة 10:45 مساءً -قيام آخر قطار من بدر في اتجاه العبور الجديدة (المعرفة) الساعة 10:10 مساءً -قيام آخر قطار من العبور الجديدة (المعرفة) في اتجاه بدر الساعة 10:27 مساءً

ثالثاً: مواعيد تشغيل مونوريل شرق النيل

يبدأ التشغيل اليومي لمونوريل شرق النيل في تمام الساعة 6:00 صباحاً من محطة مدينة العدالة و محطة إستاد القاهرة.

*قيام آخر قطار في تمام الساعة 7:50 مساءً من محطة مدينة العدالة و محطة إستاد القاهرة.

• زمن تقاطر المونوريل كل 12 دقيقة.*أماكن مكاتب الاشتراكات بالخطوط الثلاثة للمترو• الخط الأول(14 محطة) (حلوان-عين حلوان-جامعة حلوان-المعادي-دارالسلام-الزهراء-أحمدعرابي-الشهداء1- منشية الصدر-حدائق الزيتون-عين شمس-عزبة النخل-المرج-المرج الجديدة).

• الخط الثاني(11 محطة) (كلية الزراعة-المظلات-روض الفرج-مسرة-الشهداء2-العتبة2-الأوبرا-الدقي-جامعة القاهرة- أم المصريين-المنيب). • الخط الثالث (14 محطة) (عدلي منصور -النزهة -هليوبوليس -كلية البنات-العباسية -عبده باشا -العتبة -جمال عبدالناصر - صفاء حجازي -إمبابة -القومية -وادي النيل -جامعة الدول -جامعة القاهرة). **مواعيد العمل من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة الثامنة مساءً طوال أيام الأسبوع.

نسبة تخفيض إشتراكات الطلبة بالخطوط الثلاثة للمترو هي:

منطقة واحدة ٩٢ %منطقتين ٩١ %ثلاث و أربع مناطق ٩١ %خمسة و ستة مناطق ٩٢ %*كما تتوفر اشتراكات الطلاب بأسعار مختلفة حسب المناطق (عدد المحطات) وهي كالتالي : السعر المناطق 150 جنيه 1 منطقة 200 جنيه 2 منطقة 250 جنيه 3 مناطق 300 جنيه 4 مناطق

*أماكن مكاتب الاشتراكات بالقطار الكهربائي الخفيف (LRT)متوفرة في شبابيك صرف التذاكر بجميع محطات القطار الكهربائي الخفيف(LRT) (12 محطة) وهي: (عدلي منصور- العبور- المستقبل- الشروق- نيو هليوبوليس- بدر- الروبيكي- حدائق العاصمة- مطار العاصمة- الفنون والثقافة- المنطقة الصناعية- مدينة المعرفة).

*عملية البيع تتم على مدار اليوم خلال ساعات التشغيل اليومية.علماً بأن منظومة الاشتراكات المتاحة حالياً لا تتضمن اشتراكات شخصية، حيث يقتصر المنتج المتاح على بطاقة الرحلات المتعددة لمدة 30 يوماً، والمتوفرة من خلال ماكينات إصدار التذاكر (TOM) بجميع المحطات، بما يضمن سهولة حصول الركاب على الخدمة واستمرار تقديم خدماتالنقل بالكفاءة المطلوبة.

*أماكن مكاتب الاشتراكات بمونوريل شرق النيل متوفرة في شبابيك صرف التذاكر بجميع محطات المرحلة الأولى والثانية من مشروع مونوريل شرق النيل الممتدة من محطة إستاد القاهرة بمدينة نصر وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة

(22 محطة) وهي: (إستاد القاهرة - هشام بركات - جامعة الأزهر - الحي السابع - المشير أحمد إسماعيل - جيهان السادات - المشير طنطاوي - وان ناينتي - المستشفى الجوي - النرجس - المستثمرين - محطة اللوتس - جولدن سكوير - بيت الوطن - مسجد الفتاح العليم - الحي R1 - الحي R2 - حي المال والأعمال - مدينة الفنون والثقافة - الحي الحكومي - مسجد مصر - مدينة العدالة). **

ويمكن الحصول على الاشتراكات على مدار اليوم خلال ساعات التشغيل اليومية.