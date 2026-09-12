الرئيس السيسي يشارك في الجلسة المغلقة لقمة "البريكس" بنيودلهي ويلقي كلمة مصر حول الحوكمة العالمية

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يشارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم السبت، في الجلسة المغلقة لقادة دول تجمع البريكس، التي تستضيفها العاصمة الهندية (نيودلهي)، تحت شعار "بناء الصمود والابتكار والتعاون والاستدامة".

ويلقى السيد رئيس الجمهورية كلمة مصر خلال الجلسة المغلقة لقادة دول البريكس، التي تعقد بعنوان "الحوكمة العالمية الشاملة وتعزيز العمل متعدد الأطراف".

ومن المقرر أن يتفقد السيد رئيس الجمهورية وقادة دول البريكس معرضا يقام بمناسبة مرور 20 عاما على تدشين تجمع بريكس، وذلك عقب انتهاء الجلسة المغلقة.

كما يشارك السيد الرئيس مساء اليوم في مأدبة عشاء يقيمها رئيس الوزراء الهندى على شرف الزعماء المشاركين فى القمة.

إطلاق مشروعات مشتركة في القطاعات الحيوية

وتتمثل الأولويات المصرية في إطار البريكس في إطلاق مشروعات مشتركة في القطاعات الحيوية، وتوسيع التعاون الاقتصادي والمالي وإصلاح النظام المالي العالمي.

وتمثلت أهم مخرجات قمم تجمع البريكس بعد انضمام مصر، في اعتماد قمة كازان 2024 لوثيقتين هما؛ إعلان سياسي، ووثيقة المبادئ الاسترشادية والمعايير والإجراءات الخاصة بانضمام الدول الشريكة للتجمع، فيما خرجت قمة ريو دي جانيرو 2025 بثلاث وثائق هي: إعلان حول "الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي"، و "إطار عمل بشأن تمويل المناخ"، بالإضافة إلى إعلان ريو دي جانيرو (الوثيقة الختامية الأساسية).