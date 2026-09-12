إيران: انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة لن يحدث بين ليلة وضحاها

أقرت وزارة الخارجية الإيرانية بأن انسحاب القوات الأميركية من منطقة الشرق الأوسط لن يحدث بشكل فوري، في ظل تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن، مؤكدة في الوقت ذاته أهمية الحوار بين دول المنطقة لخفض التوترات وتعزيز الأمن الإقليمي.



وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن إنهاء الوجود العسكري الأجنبي في المنطقة «ليس أمراً يمكن أن يحدث بين ليلة وضحاها»، مشدداً على ضرورة عدم التقليل من أهمية الحوار بين إيران ودول المنطقة.



وأضاف بقائي، خلال تصريحات صحفية مساء الجمعة، أن أمن المنطقة يجب أن يُؤمَّن من خلال الحوار والتعاون بين دولها، «ومن دون حضور الأجانب»، في إشارة إلى القوات الأميركية المنتشرة في عدد من دول الشرق الأوسط.

طهران: لا نريد الحرب

وفي سياق متصل، أكد بقائي أن إيران لا تسعى إلى خوض حرب مع دول المنطقة، رغم استهدافها قواعد عسكرية أميركية في عدد من الدول خلال الأشهر الستة الماضية.

وقال إن الأحداث التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الأخيرة كانت مهمة، مشيراً إلى أن طهران أكدت باستمرار أنها لا تريد الحرب مع الدول التي تستضيف قواعد أو قوات أميركية، وأنها تحترم سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة ضغوطها العسكرية والاقتصادية على إيران، بالتزامن مع انتشار قوات وسفن وحاملات طائرات أميركية في المنطقة.

كما تزامنت مع استمرار الضغوط على قطاع الشحن والنفط الإيراني، وسط تشديد العقوبات الأميركية، وهو ما انعكس على صادرات النفط وإيرادات طهران من العملة الأجنبية، في وقت تواجه فيه العملة الإيرانية تراجعاً وارتفاعاً في الأسعار.

باكستان تتحرك لخفض التصعيد

وفي موازاة ذلك، جددت باكستان جهودها للوساطة بين إيران والولايات المتحدة، بهدف إعادة الجانبين إلى طاولة المفاوضات وخفض حدة التصعيد.

وأوضح مسؤول باكستاني أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أجرى، الخميس، محادثات مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، تناولت تطورات الحرب بين واشنطن وطهران، إلى جانب فرص استئناف المفاوضات والسبل الكفيلة بتهدئة التوتر.

