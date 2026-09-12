وفاء للعطاء .. نقابة محامين جنوب القليوبية تكرم الشخصيات القانونية

تكرم مؤسسة سفراء الوعى بالتعاون مع نقابة محامين جنوب القليوبية غدا الأحد عددا من القامات والرموز القانونية تقديرا لعطائهم وإسهاماتهم فى خدمة العدالة وسيادة القانون بمناسبة اليوم العالمي للقانون.



وقالت الدكتورة حنان البابلى منسق المؤتمر ان تكريم الشخصيات القانونية التي قدمت عطاءً متميزًا وأسهمت بجهدها وعلمها وخبراتها في خدمة العدالة وسيادة القانون، يمثل أكثر من مجرد احتفاء بأسماء أو مسيرة مهنية؛ فهو رسالة تقدير ووفاء لكل من اختار أن يجعل من القانون رسالة ومسؤولية، وأن يسهم في إعلاء قيم الحق والعدل وصون الحقوق.



وأشارت الى أن القانون لا يكتسب قوته من النصوص وحدها، وإنما من الرجال والنساء الذين يحملون أمانته، ويدافعون عن تطبيقه، ويعملون على ترسيخ احترامه في المجتمع ، ومن هنا تأتي أهمية الاحتفاء بالشخصيات القانونية صاحبة الإسهامات المؤثرة، تقديرًا لما قدمته من جهود أسهمت في تطوير العمل القانوني وتعزيز ثقافة سيادة القانون.



اوضح سيد معوض عضو مجلس نقابة محامين قليوب أن تكريم هذه النماذج يمثل تقديرًا للخبرة والكفاءة، ويؤكد أن المجتمع لا ينسى أصحاب العطاء، بل يضع تجاربهم في المكانة التي تستحقها، ويقدمها نموذجًا للأجيال الجديدة من رجال القانون الذين يواصلون حمل هذه الرسالة النبيلة.



وأضاف سيد معوض ان تكريم أهل القانون هو في جوهره تكريم لقيمة العدالة ذاتها، وتأكيد على أن احترام القانون وسيادته يشكلان أحد أهم ركائز الدولة الحديثة، وأن أصحاب العطاء الحقيقي يستحقون أن تكون مسيرتهم محل تقدير واعتزاز، وأن تبقى إسهاماتهم علامة مضيئة في مسيرة العدالة.