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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بيزيرا يصل القاهرة اليوم السبت لمناقشه رحيله عن الزمالك

بيزيرا
بيزيرا
ياسمين تيسير

يصل البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة اليوم السبت تنفيذًا للشرط الأساسي الذي وضعه النادي منذ اليوم الأول لغياب اللاعب، والمتمثل في ضرورة حضوره إلى القاهرة أولًا، قبل التفاوض بشأن أي أمر يتعلق بمستقبله.

وتمسك الزمالك بشرطه الأساسي قبل الحديث عن أي أمر يخص مستقبل اللاعب، الذي يرغب في الانتقال إلى نادٍ آخر خارج مصر، وهو الأمر الذي يحسب لإدارة الزمالك التي كان موقفها واضحًا بأنها لن تقبل أسلوب لي الذراع من أي لاعب مهما كان ، وسط إصرار تام على تنفيذ الشروط المحددة من جانبها  والغير القابلة للتراجع عنها .

الزمالك بيزيرا الدوري

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