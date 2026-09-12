مرموش يطمئن جماهير توتنهام: الانتصارات قادمة

أكد عمر مرموش، نجم توتنهام هوتسبير ومنتخب مصر، ثقته في قدرة فريقه على تجاوز البداية الحالية والعودة إلى تحقيق الانتصارات، مشددًا على أن النادي يعمل حاليًا على بناء مشروع قوي يحتاج إلى مزيد من الوقت والانسجام بين اللاعبين.

وأوضح مرموش، في تصريحات لشبكة قنوات «بي إن سبورتس»، أنه يشعر براحة كبيرة منذ انضمامه إلى الفريق، رغم مرور أسابيع قليلة فقط على وجوده داخل النادي.

وقال الدولي المصري: «الأجواء رائعة للغاية، وحظيت بترحيب كبير منذ اليوم الأول. رغم أنني موجود هنا منذ أسابيع قليلة، أشعر وكأنني مع الفريق منذ فترة طويلة، والجميع لديه رغبة حقيقية في المساهمة في بناء هذا المشروع».

وأشار مرموش إلى أن النتائج الإيجابية ستأتي مع زيادة الانسجام بين اللاعبين واستيعاب أفكار الجهاز الفني بقيادة روبيرتو دي زيربي، مؤكدًا أن الفريق يحتاج إلى الوصول لأعلى درجات التفاهم داخل الملعب.

وأضاف: «مع مرور الوقت ستأتي الانتصارات بالتأكيد، وعندما نفهم بشكل أكبر ما يريده المدرب منا داخل الملعب، ونصل إلى أعلى مستوى من التماسك والتطور كفريق واحد، سيكون الأمر رائعًا للجميع».