مرموش يطارد رقم عمرو زكي أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

يخوض عمر مرموش، نجم توتنهام، مواجهة جديدة في الدوري الإنجليزي أمام إيفرتون، مساء اليوم، السبت، بحثًا عن مواصلة أهدافه في المسابقة وتحقيق إنجاز شخصي جديد في مسيرته بالبريميرليج.

ويستضيف توتنهام نظيره إيفرتون في السابعة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة الرابعة، حيث يملك مرموش فرصة للانفراد بالمركز الثالث في قائمة الهدافين المصريين عبر تاريخ الدوري الإنجليزي، بعدما وصل إلى 10 أهداف حتى الآن.

ويتساوى مرموش مع مواطنه عمرو زكي، مهاجم منتخب مصر السابق، الذي سجل العدد نفسه من الأهداف خلال 35 مباراة خاضها في البريميرليج، وبالتالي فإن تسجيل مرموش هدفًا أمام إيفرتون سيمنحه التفوق على «البلدوزر» والانفراد بالمركز الثالث.

وسجل مرموش أهدافه العشرة في الدوري الإنجليزي منذ انتقاله إلى مانشستر سيتي في يناير 2025 قادمًا من آينتراخت فرانكفورت، قبل أن يبدأ تجربة جديدة مع توتنهام.

ويتصدر محمد صلاح قائمة الهدافين المصريين في تاريخ الدوري الإنجليزي برصيد 193 هدفًا، متفوقًا بفارق كبير على أحمد حسام ميدو، صاحب المركز الثاني بـ22 هدفًا.

ويحتل مرموش وعمرو زكي المركزين الثالث والرابع برصيد 10 أهداف لكل منهما، بينما يأتي محمود حسن تريزيجيه في المركز الخامس بـ8 أهداف سجلها خلال تجربته مع أستون فيلا

وفي المركز السادس، يظهر أحمد المحمدي برصيد 6 أهداف، ليصبح مرموش أمام فرصة للتقدم خطوة جديدة في قائمة الهدافين المصريين، إذا نجح في هز شباك إيفرتون.

ويسعى نجم توتنهام لاستغلال مواجهة السبت من أجل إضافة هدف جديد إلى رصيده، وفض شراكته مع عمرو زكي، ليصبح ثالث أكثر اللاعبين المصريين تسجيلًا للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي، خلف صلاح وميدو.