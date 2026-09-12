بطلة العالم سما إبراهيم: هدفي دائمًا الميدالية الذهبية

حققت البطلة المصرية سما إبراهيم ، إنجازًا جديدًا في رياضة المواي تاي، بعدما نجحت في حصد الميدالية الذهبية والتتويج بلقب بطلة العالم، لتواصل كتابة اسمها ضمن أبرز المواهب المصرية في اللعبة.

وقدمت سما، أداءً مميزًا خلال منافسات بطولة العالم للمواي تاي للبراعم والناشئين، ونجحت في التتويج بالميدالية الذهبية، كما حصدت لقب أفضل رياضية في البطولة بعد المستوى الذي ظهرت به خلال المنافسات.

وقالت سما إبراهيم، عقب تتويجها، إن هدفها قبل أي بطولة يكون واضحًا، وهو المنافسة على الميدالية الذهبية، مؤكدة أنها تحرص على الاستعداد الجيد قبل خوض المنافسات من أجل الوصول إلى أفضل مستوى ممكن.

وأضافت: «مبقلش عن الميدالية الذهبية»، موضحة أنها تبدأ التحضير للبطولات المقبلة مبكرًا، وقد تستعد من خلال الدخول في معسكر مغلق، أو تواصل تدريباتها وتجهيزاتها مع الكابتن الخاص بها في حالة عدم إقامة معسكر مغلق.

وأشارت بطلة العالم إلى أن مشوارها الرياضي شهد خوض العديد من البطولات والمنافسات الصعبة، إلا أنها كانت قادرة على تجاوز هذه التحديات بفضل قوة التحمل والإصرار والاستمرار حتى النهاية.

وأكدت سما أن الفوز ببطولة العالم ومن ثم الحصول على لقب أفضل رياضية يمثلان دافعًا كبيرًا لها لمواصلة التدريبات والعمل على تطوير مستواها، مشيرة إلى أن طموحها لا يتوقف عند هذا الإنجاز، وتسعى لتحقيق المزيد من البطولات ورفع اسم مصر في المحافل الدولية.



