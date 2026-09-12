قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
براتب 882 دولاراً شهرياً.. وظيفة مغرية في السفارة البريطانية بالقاهرة
غطيت الجثث بمشمع أبيض.. اعترافات المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس في التجمع
عكس التوقعات| مفاجأة فى أسعار البيض بالأسواق اليوم السبت
الفصول منضبطة والكتب اتسلمت|شاهد بدء الجولات المفاجئة بالمدارس في أول يوم دراسة
بشرى سارة لمحبي الشتاء.. موعد انتهاء الصيف وانخفاض الرطوبة
رئيس التجارة والصناعة بـ بريكس: التعاون يتجاوز تجارة السلع إلى قطاعات مهمة
هل تقرر إلغاء إجازة السبت بالمدارس في العام الدراسي الجديد؟|توضيح عاجل الآن
بهاء سلطان يتألق بمهرجان قرطاج في أول ظهور بعد الحادث
خاص | ياسين منصور يقترح طبيبًا أجنبيًا للأهلي بعد إصابات بلعمري والجزار
سر اعتماد عموتة على كوكا في الأهلي وتجاهل الصفقة الجديدة | خاص
ثبات ملحوظ.. سعر الدولار اليوم السبت 12 سبتمبر 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تشريعية الشيوخ: مصر قادرة على قيادة صوت الجنوب داخل بريكس نحو نظام دولي أكثر عدالة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
فريدة محمد

أكد النائب أحمد حلمي الشريف وكيل لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة بريكس تؤكد استمرار الدور المصري المؤثر في القضايا الدولية، خاصة الملفات المرتبطة بإصلاح النظام الاقتصادي العالمي وتعزيز العدالة في العلاقات بين الدول.

وقال «الشريف» فى تصريحات له : إن أهمية بريكس لا ترتبط فقط بحجم اقتصادات الدول الأعضاء، وإنما بقدرته على تقديم نموذج أوسع للتعاون بين دول الجنوب، وهو ما يمنح مصر فرصة مهمة للتعبير عن رؤى الدول النامية والدفاع عن مصالحها الاقتصادية والتنموية ، موضحاً أن مصر بقيادة الرئيس السيسى تستطيع من خلال عضويتها أن تدفع باتجاه تطوير آليات أكثر عدالة في تمويل التنمية، وإتاحة فرص أكبر أمام الدول النامية للوصول إلى التمويل والاستثمار والتكنولوجيا، بما يساعدها على مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية.

وأكد أن التحرك المصري داخل التجمع يجب أن يجمع بين البعد السياسي والاقتصادي، بحيث يتم الدفاع عن المصالح الوطنية بالتوازي مع بناء شراكات عملية تحقق فوائد مباشرة للاقتصاد المصري.

واقترح النائب أحمد حلمى الشريف 5 مسارات للتحرك، تشمل بناء تحالفات داخل التجمع لدعم قضايا التنمية، وتوسيع التعاون البرلماني بين الدول الأعضاء، وإنشاء آلية للحوار حول التشريعات المحفزة للاستثمار والتجارة، ودعم مشروعات البنية الأساسية المشتركة، وتعزيز تبادل الخبرات في مواجهة الأزمات الاقتصادية ، مشيراً إلى أن مصر تستطيع أن تلعب دورًا محوريًا في الربط بين دول بريكس والقارة الأفريقية، مستفيدة من مكانتها الجغرافية والسياسية وعلاقاتها الواسعة بالدول الأفريقية.

وأضاف أن القاهرة يمكن أن تكون منصة للتعاون بين المستثمرين في دول بريكس والأسواق الأفريقية، بما يحقق مصالح مشتركة ويدعم التنمية في القارة.

وشدد «الشريف» على أن قوة مصر داخل بريكس ستزداد كلما ارتبط الدور السياسي بتحقيق نتائج اقتصادية وتنموية ملموسة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب رؤية طويلة المدى تجعل من العضوية أداة لتعزيز مكانة مصر وحماية مصالحها ودعم قضايا الدول النامية مؤكداً على أن مصر لديها فرصة حقيقية للمشاركة في صياغة ملامح نظام اقتصادي دولي أكثر توازنًا، وأن صوت القاهرة يجب أن يظل حاضرًا بقوة في كل الملفات التي تمس مستقبل الاقتصاد العالمي.

مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي قمة بريكس القضايا الدولية النظام الاقتصادي العالمي الدول النامية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفي

العراق يصعد ضد طهران .. غلق منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران

أرشيفي

السعودية ..صفارات الإنذار تدوي في خميس مشيط

الواقعة

كاميرات وتحريات.. تفاصيل التحقيقات في تعدي سيدة على فرد أمن كمبوند بأكتوبر

جهاز يكشف سرا قديما

قطعة قديمة بـ200 جنيه تكشف سرا استمر لسنوات.. ما القصة؟

بيزيرا

تطورات انتقال بيزيرا إلى شباب أهلي دبي الإماراتي .. تفاصيل

وزير الخارجية السعودي

السعودية تدين هجوماً بالمسيرات استهدف خط أنابيب في الرياض والمدينة المنورة

زيزو

إبراهيم فايق يكشف سر لعب زيزو في وسط الملعب مع الأهلي

مصطفى يونس

مصطفى يونس: وصيتي لما أموت أخرج من النادي الأهلي مش من المستشفى

ترشيحاتنا

ليل دورك

براءة ليل دورك من قتـ.ل كواندو روندو.. ويواجه محاكمة جديدة في أكتوبر

خالد النبوي

فى عيد ميلاده.. خالد النبوي مسيرة فنية حافلة بالأعمال المميزة

نسرين امين واحمد حاتم

نسرين أمين تكشف تفاعل الجمهور مع فيديوهاتها برفقة أحمد حاتم

بالصور

فستان لافت.. آيتن عامر تخطف الأنظار بظهورها

آيتن عامر
آيتن عامر
آيتن عامر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد