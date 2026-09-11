قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تضرر خط أنابيب سعودي يتجاوز مضيق هرمز.. وتصاعد المخاطر على إمدادات النفط
برلماني: زيارة الرئيس السيسي للهند تعكس انفتاح مصر على العالم وتعزز الشراكات الدولية
وسائل إعلام: غارات إسرائيلية تستهدف مناطق في جنوب لبنان
برلماني: مشاركة الرئيس السيسي في قمة بريكس تفتح آفاقًا للتعاون في التجارة والاستثمار
عمرو أديب: زلزال تكنولوجي في الـ AI وكارثة كبيرة هتحصل قريبا
مصر تكتسح أنجولا وتتأهل لنهائي أفريقيا وتحجز مقعدها في مونديال الشباب 2027
هل تجاوزت أمريكا جراح 11 سبتمبر؟.. عبد المنعم سعيد يوضح
رسميًا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 وكيفية الحصول عليها
عبد المنعم سعيد: أحداث 11 سبتمبر غيّرت طريقة تعامل أمريكا مع العالم
البيت الأبيض يبحث استخدام «قانون الإنتاج الدفاعي» لزيادة قدرة الولايات المتحدة على تكرير النفط
الرئيس السيسي يؤكد أهمية تحقيق الاستقرار بالمنطقة لا سيما الممرات المائية
أسامة كمال: كل دولار زيادة في النفط يكلف موازنة الدولة 4 مليارات جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس الإصلاح والنهضة: مشاركة الرئيس السيسي في قمة البريكس تعكس تنامي الحضور المصري وتنويع الشراكات

هشام عبد العزيز
هشام عبد العزيز
محمد الشعراوي

أكد الدكتور هشام مصطفى عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الثامنة عشرة لتجمع البريكس تعكس تنامي الحضور المصري داخل التجمع، وحرص الدولة المصرية على تنويع شراكاتها الاقتصادية والدولية بما يخدم المصالح الوطنية ويدعم قدرتها على التعامل مع التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي.

قمة بريكس 

وأوضح عبد العزيز أن مشاركة مصر للعام الثالث على التوالي منذ انضمامها إلى البريكس في يناير 2024 تؤكد أن العضوية المصرية ليست مجرد انضمام إلى تجمع اقتصادي دولي، وإنما جزء من توجه أوسع نحو بناء شبكة أكثر تنوعًا وتوازنًا من العلاقات الدولية، والانفتاح على مراكز النمو الاقتصادي الجديدة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على علاقات مصر وشراكاتها التقليدية.

وأشار إلى أن شعار القمة «بناء الصمود والابتكار والتعاون والاستدامة» يتقاطع بصورة مباشرة مع عدد من الأولويات المصرية، خاصة جذب الاستثمارات، وتعزيز التجارة، ونقل التكنولوجيا، ودعم التصنيع، وأمن الطاقة والغذاء، وتمويل التنمية، وهي ملفات تكتسب أهمية مضاعفة في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من اضطرابات وتوترات جيوسياسية.

وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن انعقاد القمة في الهند يمثل كذلك فرصة مهمة لتعزيز العلاقات المصرية الهندية، والبناء على ما شهدته خلال السنوات الأخيرة من تطور، مؤكدًا أن اللقاءات الثنائية التي يعقدها الرئيس على هامش القمة تمثل مسارًا مهمًا لتحويل الحضور السياسي المصري داخل البريكس إلى شراكات واستثمارات ومصالح اقتصادية ملموسة.

مصر في قمة بريكس 

وتابع: «أهمية البريكس بالنسبة لمصر لا تقاس فقط بحجم التجمع، وإنما بما تستطيع الدولة أن تحوله من فرص إلى نتائج حقيقية. ونحن نثمن تحركات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنويع دوائر الحركة المصرية دوليًا؛ فالعالم يتجه نحو تعددية أكبر في مراكز القوة والنمو، ومصلحة مصر تقتضي أن تكون حاضرة وفاعلة في مختلف هذه الدوائر، وأن تبني شراكاتها على أساس المصالح المشتركة والاستقلالية والتوازن».

البريكس بريكس البرلمان النواب نواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

تغيير الساعة إلى 11 بدلاً من 12.. بدء التوقيت الشتوي يوم جمعة رسميًا

تنسيق الجامعات 2026

رابط سريع لنتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

تنسيق الجامعات 2026

حقوق وخدمة اجتماعية وزراعة وآداب موجه .. مؤشرات مهمة في تنسيق المرحلة الثالثة 2026

تنسيق الجامعات 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 من هنا على هذا الرابط

تنسيق الجامعات 2026

الآن.. نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بالاسم ورقم الجلوس

سعر الذهب

نزل 1080 جنيهًا.. خسائر تضرب الجنيه الذهب وسعر عيار 21 يخالف التوقعات

تنسيق الجامعات 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 هنا بالاسم ورقم الجلوس

أنابيب شرق-غرب

وكالة الأنباء السعودية: استهداف خط أنابيب شرق - غرب في الرياض والمدينة

ترشيحاتنا

عمر كمال عبد الواحد

مدرب المقاولون: عمر كمال مكسب كبير للفريق..ولم يحتج وقتًا للتأقلم| خاص

حمادة القلاوي

ثلاثي تحكيم مصري للمشاركة في دورة شمال أفريقيا المؤهلة للأمم الأفريقية تحت 20 عاما

منتخب السنغال

نجم السنغال يطوي صفحة تعثر انتقاله إلى تشيلسي ويركز مع موناكو

بالصور

بينها العطش المستمر وتشوش الرؤية.. 7 علامات خفية تكشف ارتفاع سكر الدم

علامات ارتفاع سكر الدم
علامات ارتفاع سكر الدم
علامات ارتفاع سكر الدم

إزالة قناتي فالوب تقلل خطر سرطان المبيض بنسبة 80%.. هل تناسب هذه العملية كل النساء؟

إزالة قناتي فالوب قد تقلل خطر سرطان المبيض
إزالة قناتي فالوب قد تقلل خطر سرطان المبيض
إزالة قناتي فالوب قد تقلل خطر سرطان المبيض

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الطماطم يوميا؟.. دراسة تكشف فوائد مفاجئة

الطماطم تحارب دهون الكبد وتساعد على إنقاص الوزن
الطماطم تحارب دهون الكبد وتساعد على إنقاص الوزن
الطماطم تحارب دهون الكبد وتساعد على إنقاص الوزن

هل تناول الفول الطعمية يسبب قلة التركيز؟.. طبيب يحذر من طريقة تحضيرهما

هل تناول الفول والطعمية يسبب الغباء؟
هل تناول الفول والطعمية يسبب الغباء؟
هل تناول الفول والطعمية يسبب الغباء؟

فيديو

شيري عادل

شيري عادل: ماما فادتني لما خلتني ابعد عن الفن وأنا طفلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد