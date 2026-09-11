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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ثلاثي تحكيم مصري للمشاركة في دورة شمال أفريقيا المؤهلة للأمم الأفريقية تحت 20 عاما

حمادة القلاوي
حمادة القلاوي
إسلام مقلد

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عصام عبدالفتاح عن اختيار ثلاثي تحكيم مصري، للمشاركة في دورة شمال أفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، تحت 20 عاماً، والتي تستضيفها مصر.

وجاء اختيار الثلاثي المصري، بقيادة حمادة القلاوي، حكماً للساحة، ومحمد مجدي سليمان وإسلام أبوالعطا، مساعدين.

ومن المقرر أن تستضيف مصر تصفيات شمال أفريقيا، خلال الفترة من 21 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر 2026 بمدينة الإسماعيلية، والمؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، تحت 20 عاماً، والتي ستقام في غانا، خلال شهري فبراير ومارس المقبلين.

وتشارك في تصفيات شمال أفريقيا منتخبات: مصر والمغرب وتونس والجزائر وليبيا.

لجنة الحكام الرئيسية لجنة الحكام الاتحاد المصري لكرة القدم عصام عبدالفتاح تحكيم مصري دورة شمال أفريقيا كأس الأمم الأفريقية حمادة القلاوي

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