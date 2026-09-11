ثلاثي تحكيم مصري للمشاركة في دورة شمال أفريقيا المؤهلة للأمم الأفريقية تحت 20 عاما

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عصام عبدالفتاح عن اختيار ثلاثي تحكيم مصري، للمشاركة في دورة شمال أفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، تحت 20 عاماً، والتي تستضيفها مصر.

وجاء اختيار الثلاثي المصري، بقيادة حمادة القلاوي، حكماً للساحة، ومحمد مجدي سليمان وإسلام أبوالعطا، مساعدين.

ومن المقرر أن تستضيف مصر تصفيات شمال أفريقيا، خلال الفترة من 21 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر 2026 بمدينة الإسماعيلية، والمؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، تحت 20 عاماً، والتي ستقام في غانا، خلال شهري فبراير ومارس المقبلين.

وتشارك في تصفيات شمال أفريقيا منتخبات: مصر والمغرب وتونس والجزائر وليبيا.