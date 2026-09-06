ضربة جديدة للتحكيم.. شوبير يكشف موقف لجنة الحكام من ركلة جزاء الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، في تصريحات إذاعية، عن كواليس موقف لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم من إحدى الحالات التحكيمية خلال مباراة الأهلي وسموحة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري.

وقال شوبير: «غالبًا النهارده لجنة الحكام باتحاد الكرة هتحلل الحالات التحكيمية في الأسبوع الثالث من الدوري، وهتلاقوا فيه اعتراف بأن الأهلي له ركلة جزاء صحيحة لم تحتسب بتاعت بن شرقي في مباراة سموحة».

وأضاف: «التصويت اللي اتعمل جوه اللجنة كلهم أجمعوا إن فعلًا كان في ركلة جزاء، وكانوا مستنيين تقنية الفيديو تستدعي الحكم ولكن لم يحدث».

وكان الأهلي قد حقق الفوز على سموحة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري، في لقاء شهد عددًا من الحالات التحكيمية التي أثارت جدلًا بين جماهير القلعة الحمراء.

وتأتي تصريحات شوبير قبل الاجتماع المنتظر للجنة الحكام لتحليل أبرز الحالات التحكيمية التي شهدتها مباريات الجولة الثالثة، وسط ترقب لموقف اللجنة النهائي من الحالات المثيرة للجدل.