قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيف يتعامل مورينيو مع غيابات ريال مدريد قبل قمة إنتر ميلان؟
مبعوثا ترامب يصلان أوكرانيا وسط تبادل لإطلاق النار بين موسكو وكييف
أزمة بين ياسر إبراهيم والأهلي بسبب وعد الاحتراف.. ماذا يحدث؟
رئيس هيئة المستشفيات التعليمية يتفقد وحدة القسطرة القلبية بمعهد القلب القومي
مدرب بورت الجيبوتي: نتيجة الذهاب أمام الزمالك لا تحسم التأهل.. ونؤمن بالمفاجأة
رئيس الوزراء يفتتح مصنع لإنتاج كربونات الكالسيوم بمنطقة السخنة الصناعية
وزير الخارجية يطلق "حوار القاهرة للاستجابة" للتعاون جنوب–جنوب في التعامل مع الأزمات
وزير الصحة: التوسع في الشبكة القومية للسكتة الدماغية إلى 206 وحدات ومراكز ورفع جاهزيتها
الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة بعنوان: الإبداع والابتكار في العهد النبوي
منال عوض: تدريب 30 ألف شاب وفتاة على ريادة الأعمال بمراكز حياة كريمة
من وأنت في بيتك.. خطوات وطريقة استخراج شهادة التحركات إلكترونيًا
خطة عاجلة لخفض تكلفة الإنتاج.. وزير الزراعة يضع روشتة إنقاذ وتطوير صناعة الدواجن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ضربة جديدة للتحكيم.. شوبير يكشف موقف لجنة الحكام من ركلة جزاء الأهلي

شوبير
شوبير
محمد بدران

كشف الإعلامي أحمد شوبير، في تصريحات إذاعية، عن كواليس موقف لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم من إحدى الحالات التحكيمية خلال مباراة الأهلي وسموحة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري.

وقال شوبير: «غالبًا النهارده لجنة الحكام باتحاد الكرة هتحلل الحالات التحكيمية في الأسبوع الثالث من الدوري، وهتلاقوا فيه اعتراف بأن الأهلي له ركلة جزاء صحيحة لم تحتسب بتاعت بن شرقي في مباراة سموحة».

وأضاف: «التصويت اللي اتعمل جوه اللجنة كلهم أجمعوا إن فعلًا كان في ركلة جزاء، وكانوا مستنيين تقنية الفيديو تستدعي الحكم ولكن لم يحدث».

وكان الأهلي قد حقق الفوز على سموحة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري، في لقاء شهد عددًا من الحالات التحكيمية التي أثارت جدلًا بين جماهير القلعة الحمراء.

وتأتي تصريحات شوبير قبل الاجتماع المنتظر للجنة الحكام لتحليل أبرز الحالات التحكيمية التي شهدتها مباريات الجولة الثالثة، وسط ترقب لموقف اللجنة النهائي من الحالات المثيرة للجدل.

شوبير التحكيم لجنة الحكام الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أشرف بن شرقي

إعلامي يكشف شرط الأهلي لتجديد عقد أشرف بن شرقي

الإيجار المنتهي بالتمليك

الإيجار المنتهي بالتمليك 2026.. الإسكان تطرح 10 آلاف شقةوتعلن موعد وشروط الحجز

مصطفي محمد

أحمد حسن يكشف شروط عودة مصطفى محمد لمنتخب مصر

عداد كهرباء

3 أسباب للخصم الآلي عند شحن عداد الكهرباء .. اعرف التفاصيل

فتاة تزعم منع والدتها من دخول مطعم شهير بالزمالك

بسبب العباية | فتاة تزعم منع والدتها من دخول مطعم شهير بالزمالك .. انقسام بين الرفض والتأييد

محمد صلاح

«ماحدش يزعل مني» .. الصقر يعلق على انتقال صلاح إلى طرابزون

سعر الذهب

بدون تغيير .. سعر أكبر عيار ذهب في الصاغة الآن

بن شرقي

«أقل من مليون دولار».. أحمد حسن يكشف تفاصيل تجديد عقد بن شرقي مع الأهلي

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يؤكد ضرورة توفير تعليم عالي الجودة من خلال الاستثمار في العنصر البشري

الرئيس السيسي يؤكد ضرورة توفير تعليم عالي الجودة من خلال الاستثمار في العنصر البشري

الأنبا غبريال أسقف بني سويف

« الاعتراف مقدس».. الأنبا غبريال: إفشاء السر عقوبته الشلح

مدبولي يؤكد حرص الحكومة على جذب الشركات العالمية ذات الخبرات الصناعية المتخصصة

مدبولي يؤكد حرص الحكومة على جذب الشركات العالمية ذات الخبرات الصناعية المتخصصة

بالصور

بعد عملية شد الوجه.. صور غادة عادل قبل و بعد

بعد عملية شد الوجه.. صور غادة عادل قبل و بعد
بعد عملية شد الوجه.. صور غادة عادل قبل و بعد
بعد عملية شد الوجه.. صور غادة عادل قبل و بعد

قبل المدارس..طريقة عمل الناجتس بالبطاطس والكوسة

طريقة عمل الناجتس بالبطاطس والكوسة..
طريقة عمل الناجتس بالبطاطس والكوسة..
طريقة عمل الناجتس بالبطاطس والكوسة..

بعد انتشاره في مصر .. خلي بالك من طائر المينا الهندي وتحذير البيئة منه

طائر المينا الهندي
طائر المينا الهندي
طائر المينا الهندي

ابنة صلاح عبدالله تبهر الجمهور بفقدان وزنها الملحوظ

ابنة صلاح عبدالله تبهر الجمهور بفقدان وزنها الملحوظ
ابنة صلاح عبدالله تبهر الجمهور بفقدان وزنها الملحوظ
ابنة صلاح عبدالله تبهر الجمهور بفقدان وزنها الملحوظ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إلا قناة السويس

أميرة سيد يونس

أميرة يونس تكتب: شماعة السحر

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

المزيد