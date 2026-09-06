زيلينسكي: أوكرانيا تريد إنهاء الحرب ومستعدة لمواصلة الحوار

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده تسعى إلى إنهاء الحرب، مؤكداً استعداد كييف لمواصلة الحوار والتعامل بشكل بناء مع الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية.

وأوضح زيلينسكي، قبيل اجتماع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مع الجانب الأوكراني، أن كييف مستعدة للحوار وستواصل نهجها البناء في المفاوضات.

وأضاف أن العمل خلال المرحلة المقبلة يجب أن يتم بصورة «منسقة وموضوعية وواقعية»، مشيراً إلى أهمية التعامل مع الملفات المطروحة بما يتيح تحقيق تقدم نحو إنهاء الحرب.

وكشف الرئيس الأوكراني عن عقد اجتماع مع فريق بلاده التفاوضي قبل لقاء ويتكوف وكوشنر، بهدف تنسيق المواقف ومناقشة التطورات المرتبطة بالمسار التفاوضي.

وتأتي تصريحات زيلينسكي في وقت تتواصل فيه المساعي الدبلوماسية الرامية إلى دفع المفاوضات قدماً، وسط ترقب بشأن فرص التوصل إلى تفاهمات يمكن أن تمهد لإنهاء الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا.