أوكرانيا: تجهيز أكثر من 1000 كيلومتر من طرق الإمداد اللوجستي بأنظمة مضادة للمسيرات

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية اليوم /السبت/ أن هيئة النقل الخاصة الحكومية في البلاد قامت منذ مطلع العام وبناءً على توجيهات وزارة الدفاع- بتجهيز 1382.6 كيلومتر من طرق الإمداد اللوجستي الرئيسية بأنظمة حماية ضد الطائرات المسيرة.

وأضافت وزارة الدفاع الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء "يوكراين فورم" اليوم، أنه وعلى وجه التحديد، تم خلال شهر أغسطس الماضي وحده تركيب أنظمة حماية ضد الطائرات المسيرة على امتداد 213.1 كيلومتر، وإجراء إصلاحات للطرق لمسافة 129.3 كيلومتر في المناطق القريبة من خط المواجهة مع روسيا.

وبشكل عام، ومنذ بدء أعمال الترميم في شهر أبريل الماضي، خضعت طرق يبلغ طولها الإجمالي 551.3 كيلومتر لعمليات إصلاح وصيانة دورية، وتجري الأعمال حالياً في 23 قسماً من الطرق، بينما تم الانتهاء بالكامل من العمل في 33 قسماً آخرين، حسب "يوكراين فورم".