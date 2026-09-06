شوبير: حكام أجانب من النخبة الأوروبية لإدارة قمة الأهلي والزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تفاصيل جديدة بشأن طاقم التحكيم المنتظر أن يدير مباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، مؤكدًا أن الاتجاه داخل لجنة الحكام بات نحو الاستعانة بحكام أجانب.

وقال شوبير، خلال تصريحات إذاعية، إنه تواصل مع أكثر من عضو داخل لجنة الحكام، ووجه لهم سؤالًا واضحًا بشأن موقفهم من مباراة القمة، موضحًا: «قالولي قولًا واحدًا حكام أجانب».

وأضاف أن لجنة الحكام خاطبت الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، وهي إنجلترا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا، من أجل ترشيح طاقم تحكيم أجنبي لإدارة المواجهة المرتقبة بين قطبي الكرة المصرية.

وأوضح شوبير أن لجنة الحكام وضعت شرطًا أساسيًا عند اختيار الطاقم، يتمثل في أن يكون من حكام النخبة الذين يشاركون في إدارة البطولات الأوروبية الكبرى، وذلك لضمان الاستعانة بأفضل العناصر التحكيمية خلال القمة.

وتأتي تحركات لجنة الحكام مبكرًا من أجل منحها الوقت الكافي لاختيار الطاقم المناسب للمباراة، خاصة في ظل أهمية المواجهة وحساسيتها الجماهيرية.