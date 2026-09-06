مدبولي: الدولة تُشجع الاستثمارات المعتمدة على التصنيع الحديث وتوفر منتجات قادرة على المنافسة

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، خلال جولته بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، المرحلة الأولى من المصنع المتخصص في إنتاج الأبواب الخشبية وأبواب الـ(WPC)، إلى جانب منتجات التشطيبات وإكسسوارات الأرضيات، وتجاليد الحوائط بديل الخشب.

وعقب إزاحة الستار إيذانا بافتتاح المرحلة الأولى من المصنع، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تُشجع الاستثمارات التي تعتمد على التصنيع الحديث وتوفر منتجات قادرة على المنافسة، لا سيما الاستثمارات الصناعية في قطاع التشطيبات ومواد البناء الذي يشهد تطورًا كبيرًا مدفوعًا بحجم المشروعات العمرانية والتنموية التي تنفذها الدولة.

وأكد أهمية تعزيز القدرات الإنتاجية المحلية في هذا المجال وتوفير منتجات عالية الجودة تقلل الاعتماد على الواردات، مشدداً على ضرورة دعم التوجه نحو التوسع في التصدير وزيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.

فيما قال مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن المصنع يمثل نموذجاً ناجحاً للاستثمارات التي استطاعت الانتقال من الخبرة التجارية والتصنيعية إلى إقامة قاعدة إنتاجية متطورة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكداً أن المشروع يعكس تنوع القاعدة الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ويضيف قيمة مضافة لقطاع التطوير العقاري والإنشاءات، من خلال إضافة صناعة نهائية تعتمد على التصميم والتكنولوجيا الحديثة، فضلاً عن تعزيز فرص النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وخلال جولته، شاهد رئيس الوزراء مختلف المراحل الإنتاجية، خاصة في أقسام الأخشاب والبلاستيك، ومراحل التجهيز والتقطيع والكبس والتجميع والتغليف، وصولاً إلى المنتج النهائي.

وأوضح عبده عيد، رئيس المصنع، أن المشروع مقام على مساحة إجمالية تبلغ 35 ألف متر مربع، باستثمارات كلية مستهدفة تصل إلى 20 مليون دولار، ويوفر حوالي 250 فرصة عمل.

فيما نوه المهندس أحمد إبراهيم إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تضم مباني إنتاجية على مساحة 15 ألف متر مربع، باستثمارات 12 مليون دولار.

كما لفت المهندس أحمد عبده إلى أن المشروع يستهدف إنتاج 120 ألف باب خشب، و168 ألف باب (WPC)، إلى جانب 4 ملايين متر طولي من الإكسسوارات ومنتجات التشطيبات، بما يُلبي احتياجات السوق المحلية، مع توجيه جزء من الإنتاج إلى التصدير، للإسهام في زيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات.

وفي ختام جولته، حرص رئيس الوزراء على إجراء حوار مع العاملين بالمصنع للتعرف على خبراتهم ومؤهلاتهم ومدى رضاهم عن العمل بالمشروع، حيث أعرب العاملون عن سعادتهم للعمل بالمصنع وتمكنهم من تحقيق دخل مناسب واكتساب مهارات جديدة، وتم التقاط صورة تذكارية مع العاملين.