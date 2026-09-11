مدرب المقاولون: عمر كمال مكسب كبير للفريق..ولم يحتج وقتًا للتأقلم| خاص

أكد إسلام فتحي، مدرب فريق المقاولون العرب، أن عمر كمال عبد الواحد، الظهير الأيمن للفريق، يمثل إضافة قوية لصفوف ذئاب الجبل، مشيرًا إلى أن اللاعب لم يحتج إلى وقت طويل للتأقلم مع زملائه والجهاز الفني.

عمر كمال عبد الواحد يغلق صفحة الأهلي

وقال إسلام فتحي إن عمر كمال ظهر بصورة مميزة منذ انضمامه إلى المقاولون العرب، مؤكدًا أن اللاعب كان من أكثر اللاعبين جاهزية خلال مواجهة الأهلي في بطولة الدوري الممتاز، وقدم مستوى لافتًا رغم قوة المنافس.

وأضاف مدرب المقاولون العرب أن عمر كمال يمتلك خبرات وإمكانيات كبيرة، وهو ما يجعله مكسبًا مهمًا للفريق خلال الموسم الجديد، خاصة في ظل رغبة الجهاز الفني في الاستفادة من قدراته الفنية والبدنية.

وأوضح فتحي أن عمر كمال أغلق صفحة رحيله عن النادي الأهلي، وأصبح تركيزه منصبًا بشكل كامل على تجربته الجديدة مع المقاولون العرب، مؤكدًا أن اللاعب يسعى لتحقيق طموحاته مع الفريق وتقديم أفضل ما لديه خلال الموسم الجديد.

المقاولون يراهن على تألق عمر كمال عبد الواحد

وأشار إلى أن وجود سامي قمصان على رأس القيادة الفنية للمقاولون العرب يمثل عاملًا مهمًا بالنسبة لعمر كمال، خاصة أن المدير الفني يجيد التعامل معه ويعرف إمكانياته جيدًا، وهو ما يساعد اللاعب على تقديم أفضل مستوياته مع الفريق.

وأكد أن المقاولون العرب يراهن على خبرات وإمكانيات عمر كمال لتحقيق أهداف الفريق في الموسم الجديد، متمنيًا أن يواصل اللاعب تألقه ويكون أحد العناصر المؤثرة في مشوار ذئاب الجبل.

كان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد سقط في فخ التعادل مع فرق المقاولون العرب إيجابياً بهدف لكل منهما في الدوري الممتاز في المباراة التي أقيمت في ستاد الجبل الأخضر.