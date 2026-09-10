مدير الكرة بالمقاولون: عمر كمال لم يقصد الإساءة للأهلي.. وكنا الأقرب للفوز

أكد طلعت محرم، مدير الكرة بنادي المقاولون العرب، أن عمر كمال عبد الواحد، لاعب الفريق السابق، لم يقصد الإساءة إلى النادي الأهلي من خلال تصريحاته الأخيرة، مشددًا على أن اللاعب كان يتحدث عن موقف حدث معه، مع تأكيده في الوقت نفسه احترامه للقلعة الحمراء وحبه لها.

وتعادل الأهلي مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، حيث قدم ذئاب الجبل أداءً قويًا ونجحوا في الخروج بنقطة من مواجهة حامل اللقب.

وقال طلعت محرم، في تصريحات لبرنامج «الديفندر» المذاع عبر قناة الشمس، إن المقاولون العرب كان الأقرب لتحقيق الفوز على الأهلي، رغم انتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي.

وأضاف: «كنا الأقرب للفوز أمام الأهلي، ولو هدف التعادل اتأخر شوية كنا هنخرج بالفوز».

وأشاد مدير الكرة بالمقاولون العرب بالمستوى الذي قدمه لاعبو الفريق خلال المباراة، مؤكدًا أن الجميع بذل مجهودًا كبيرًا من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي.

وقال محرم: «بشكر اللاعبين على المجهود الكبير اللي قدموه، وأوعد جماهير المقاولون إن الفريق هيظهر بشكل مميز خلال المباريات المقبلة».

طلعت محرم يوضح حقيقة تصريحات عمر كمال

وتطرق مدير الكرة بالمقاولون إلى تصريحات عمر كمال عبد الواحد الأخيرة، والتي أثارت حالة من الجدل، موضحًا أن اللاعب لم يكن يقصد الإساءة إلى النادي الأهلي.

وأوضح: «عمر كمال لم يقصد الإساءة للأهلي، هو حكى موقف فقط، وأكد احترامه للنادي وحبه له».

وشدد محرم على أن حديث عمر كمال جاء في إطار سرد موقف تعرض له اللاعب، وليس بهدف التقليل من النادي الأهلي أو الإساءة إليه، مؤكدًا احترام اللاعب للقلعة الحمراء.