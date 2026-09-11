الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة بطل جيبوتي في دوري أبطال أفريقيا

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم الجمعة، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد لمواجهة إيه إس بورت بطل جيبوتي، في إياب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الزمالك ينهي تحضيراته لمواجهة بطل جيبوتي

وحرص الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال على تخفيف الحمل البدني للاعبين خوفًا من تعرضهم للإجهاد خلال لقاء الغد، وأدى اللاعبون فقرة بدنية تحت إشراف البرتغالي نونو كوستا ريبيرو مدرب الأحمال.

وركز الجهاز الفني على الجوانب الفنية، وتم تقسيم اللاعبين لمجموعات لخوض تدريبات خططية، وحرص الجهاز الفني على توجيه اللاعبين باستمرار خلال هذه الفقرة، قبل خوض تقسيمة مصغرة استعدادًا للقاء الغد.

ويستضيف الزمالك فريق إيه إس بورت بطل جيبوتي في الثامنة مساء غدٍ السبت على ستاد القاهرة الدولي، في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

الجدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم يوم الجمعة الماضي على ستاد القاهرة، انتهى بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

طريق الزمالك.. الجيش الرواندي يهزم إيجلز الكونغولي 3-0 في أبطال أفريقيا

فاز فريق الجيش الرواندي على إيجلز الكونغولي، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إياب دور الـ 64 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وبهذه النتيجة، تأهل فريق الجيش الرواندي إلى الدور المقبل من دوري الأبطال، إذ كان قد خسر بهدف نظيف في مباراة الذهاب، لتصبح النتيجة 3-1.

ويواجه فريق الجيش الرواندي الفائز من مواجهة الزمالك وإي إس بورت الجيبوتي، في دور الـ 32 بالبطولة.

يُذكر أن الزمالك قد فاز بهدفين مقابل هدف في مباراة الذهاب على بطل جيبوتي.