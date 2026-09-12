قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
براتب 882 دولاراً شهرياً.. وظيفة مغرية في السفارة البريطانية بالقاهرة
غطيت الجثث بمشمع أبيض.. اعترافات المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس في التجمع
عكس التوقعات| مفاجأة فى أسعار البيض بالأسواق اليوم السبت
الفصول منضبطة والكتب اتسلمت|شاهد بدء الجولات المفاجئة بالمدارس في أول يوم دراسة
بشرى سارة لمحبي الشتاء.. موعد انتهاء الصيف وانخفاض الرطوبة
رئيس التجارة والصناعة بـ بريكس: التعاون يتجاوز تجارة السلع إلى قطاعات مهمة
هل تقرر إلغاء إجازة السبت بالمدارس في العام الدراسي الجديد؟|توضيح عاجل الآن
بهاء سلطان يتألق بمهرجان قرطاج في أول ظهور بعد الحادث
خاص | ياسين منصور يقترح طبيبًا أجنبيًا للأهلي بعد إصابات بلعمري والجزار
سر اعتماد عموتة على كوكا في الأهلي وتجاهل الصفقة الجديدة | خاص
ثبات ملحوظ.. سعر الدولار اليوم السبت 12 سبتمبر 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب: مشاركة الرئيس السيسي في قمة البريكس تبرز مكانة مصر المتنامية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
فريدة محمد

أكد النائب أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة تجمع البريكس في الهند تبرز المكانة المتنامية لمصر على المستويين الإقليمي والدولي، وتعكس حرص الدولة المصرية على تعزيز علاقاتها مع القوى الاقتصادية والسياسية الكبرى.

وقال إن مشاركة الرئيس السيسي في أعمال القمة تمثل فرصة مهمة لطرح الرؤية المصرية تجاه القضايا الدولية والإقليمية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر ودول تجمع البريكس، بما يخدم مصالح الدولة المصرية ويدعم جهود التنمية.

وأضاف النائب أحمد جبيلي، أن انضمام مصر إلى تجمع البريكس يفتح آفاقا جديدة أمام الاقتصاد الوطني، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والصناعة والتكنولوجيا، مشيرا إلى أن التحرك المصري المتوازن على المستوى الدولي يعزز فرص جذب المزيد من الاستثمارات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

وأشار إلى أن مشاركة الرئيس السيسي تؤكد أن مصر باتت طرفا فاعلا في صياغة مستقبل النظام الاقتصادي العالمي، وأن الدولة المصرية تتحرك وفق رؤية واضحة تقوم على تنويع الشراكات الدولية وتعظيم المصالح الاقتصادية والسياسية لمصر.

وأوضح أن الحضور المصري الفاعل في المحافل الدولية يعكس قوة الدبلوماسية المصرية، ويعزز مكانة مصر كدولة محورية تمتلك رؤية متوازنة تجاه مختلف الملفات والقضايا التي تشغل المجتمع الدولي.

الرئيس عبدالفتاح السيسي قمة تجمع البريكس الهند القوى الاقتصادية الدولة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفي

العراق يصعد ضد طهران .. غلق منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران

أرشيفي

السعودية ..صفارات الإنذار تدوي في خميس مشيط

الواقعة

كاميرات وتحريات.. تفاصيل التحقيقات في تعدي سيدة على فرد أمن كمبوند بأكتوبر

جهاز يكشف سرا قديما

قطعة قديمة بـ200 جنيه تكشف سرا استمر لسنوات.. ما القصة؟

بيزيرا

تطورات انتقال بيزيرا إلى شباب أهلي دبي الإماراتي .. تفاصيل

وزير الخارجية السعودي

السعودية تدين هجوماً بالمسيرات استهدف خط أنابيب في الرياض والمدينة المنورة

زيزو

إبراهيم فايق يكشف سر لعب زيزو في وسط الملعب مع الأهلي

مصطفى يونس

مصطفى يونس: وصيتي لما أموت أخرج من النادي الأهلي مش من المستشفى

ترشيحاتنا

أرشيفية

صفقة بـ6 ملايين دولار.. الزمالك ينعش خزائنه | تفاصيل

أرشيفية

بعد نجاح المرحلة الأولى.. مفاجأة بشأن التأمين الصحي في المنيا والإسكندرية

أرشيفية

تحسن في الأحوال الجوية.. الأرصاد تكشف موعد بداية فصل الخريف

بالصور

فستان لافت.. آيتن عامر تخطف الأنظار بظهورها

آيتن عامر
آيتن عامر
آيتن عامر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد