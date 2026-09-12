نائب: مشاركة الرئيس السيسي في قمة البريكس تبرز مكانة مصر المتنامية

أكد النائب أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة تجمع البريكس في الهند تبرز المكانة المتنامية لمصر على المستويين الإقليمي والدولي، وتعكس حرص الدولة المصرية على تعزيز علاقاتها مع القوى الاقتصادية والسياسية الكبرى.

وقال إن مشاركة الرئيس السيسي في أعمال القمة تمثل فرصة مهمة لطرح الرؤية المصرية تجاه القضايا الدولية والإقليمية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر ودول تجمع البريكس، بما يخدم مصالح الدولة المصرية ويدعم جهود التنمية.

وأضاف النائب أحمد جبيلي، أن انضمام مصر إلى تجمع البريكس يفتح آفاقا جديدة أمام الاقتصاد الوطني، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والصناعة والتكنولوجيا، مشيرا إلى أن التحرك المصري المتوازن على المستوى الدولي يعزز فرص جذب المزيد من الاستثمارات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

وأشار إلى أن مشاركة الرئيس السيسي تؤكد أن مصر باتت طرفا فاعلا في صياغة مستقبل النظام الاقتصادي العالمي، وأن الدولة المصرية تتحرك وفق رؤية واضحة تقوم على تنويع الشراكات الدولية وتعظيم المصالح الاقتصادية والسياسية لمصر.

وأوضح أن الحضور المصري الفاعل في المحافل الدولية يعكس قوة الدبلوماسية المصرية، ويعزز مكانة مصر كدولة محورية تمتلك رؤية متوازنة تجاه مختلف الملفات والقضايا التي تشغل المجتمع الدولي.