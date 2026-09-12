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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

علي حمدي: أتمنى التتويج ببطولة مع البنك الأهلي.. والدوري بلا مفاجآت هذا الموسم

البنك الاهلي
البنك الاهلي
ياسمين تيسير

قال علي حمدي لاعب خط وسط البنك الأهلي الحالي وطلائع الجيش السابق، إن الثلاثي الأهلي والزمالك وبيراميدز حجزوا مقاعدهم ضمن الستة الكبار في مجموعة البطل هذا الموسم، مؤكدًا: الثلاثة مقاعد المتبقية لن تخرج بين البنك الأهلي والمصري البورسعيدي وسيراميكا كليوباترا وزد، هناك فرق آخرى لكن هذا الرباعي هو الأقرب.

وتابع "حمدي" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري ORA مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: أوجه رسالة خاصة إلى محمد حمدي ظهير أيسر بيراميدز، وأقول له حمد الله على السلامة، مبروك عودتك للملاعب مجددًا، حزنت لعدم مشاركته في كأس العالم لإنه كان يستحق الفرصة، لكن قدر الله وما شاء فعل وكله خير.

وأضاف لاعب البنك الأهلي الحالي: لن تكون هناك مفاجآت في أسماء الفرق الستة الكبار في بطولة الدوري هذا الموسم، رغم إن هناك فرق كثيرة استعدت ودعمت صفوفها بكل قوة، وإن شاء الله سنكون ضمن فرق المربع الذهبي.

وواصل: مركزين بشكل كبير على ضرورة إنهاء الموسم ضمن الستة الكبار وبالأدق ضمن فرق المربع الذهبي، كذلك من ضمن أهدافنا التتويج بلقب هذا الموسم سواء كأس مصر أو كأس العاصمة.

وأنهى علي حمدي حديثه: ألف سلامة على كابتن أيمن الرمادي، وإن شاء الله يرجع بألف سلامة، هو أحد المدربين الذين أثروا كثيرًا في مسيرتي، وتواجدي تحت قيادته فرقت في أدائي وقدراتي.

البنك الاهلي الدوري بيراميدز

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