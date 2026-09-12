قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عكس التوقعات| مفاجأة فى أسعار البيض بالأسواق اليوم السبت
الفصول منضبطة والكتب اتسلمت|شاهد بدء الجولات المفاجئة بالمدارس في أول يوم دراسة
بشرى سارة لمحبي الشتاء.. موعد انتهاء الصيف وانخفاض الرطوبة
رئيس التجارة والصناعة بـ بريكس: التعاون يتجاوز تجارة السلع إلى قطاعات مهمة
هل تقرر إلغاء إجازة السبت بالمدارس في العام الدراسي الجديد؟|توضيح عاجل الآن
بهاء سلطان يتألق بمهرجان قرطاج في أول ظهور بعد الحادث
خاص | ياسين منصور يقترح طبيبًا أجنبيًا للأهلي بعد إصابات بلعمري والجزار
سر اعتماد عموتة على كوكا في الأهلي وتجاهل الصفقة الجديدة | خاص
ثبات ملحوظ.. سعر الدولار اليوم السبت 12 سبتمبر 2026
محمد صلاح بين طرابزون ومنتخب مصر.. هل يتحول موعد الانضمام لـ المعسكر إلى أزمة؟
هل تتجسس Apple Watch على المستخدمين؟.. آبل تكشف مفاجأة بشأن Live Rewind
إكرامي الشحات محذرا عموتة: جماهير الأهلي لن تتحمل خسارة البطولات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تحذير من تدوير الشناوي وشوبير.. الاستقرار مطلوب في حراسة الأهلي

محمد الشناوي ومصطفى شوبير
محمد الشناوي ومصطفى شوبير
محمد بدران   -  
سارة عبد الله

كشف الإعلامي أمير هشام، تفاصيل موقف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من ملف حراسة المرمى، في ظل امتلاك الفريق الثنائي محمد الشناوي ومصطفى شوبير.

وقال أمير هشام عبر برنامج «مودرن سبورتس» المذاع على قناة Modern MTI: إن الأهلي يمتلك حارسين مميزين، هما محمد الشناوي ومصطفى شوبير، مشيرًا إلى أن حسين عموتة، المدير الفني للفريق، قد يدرس سياسة التدوير بين الثنائي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الأفضل من وجهة نظره هو وجود حارس أساسي وآخر بديل، خاصة أن مركز حراسة المرمى يحتاج إلى قدر كبير من الاستقرار، مؤكدًا أن عموتة في النهاية هو صاحب القرار بشأن تحديد الحارس الأساسي للفريق.

وأشار إلى أن اتباع سياسة التدوير بين الشناوي وشوبير قد يضر بمصلحة الأهلي، خاصة أن تجارب التناوب بين حراس المرمى لم تثبت نجاحها بالشكل المطلوب.

وأضاف أن أحد أسباب استقبال الأهلي عددًا كبيرًا من الأهداف في الموسم الماضي كان عدم الاستقرار على حارس أساسي، في ظل التناوب بين محمد الشناوي ومصطفى شوبير في عدد من المباريات.

وأكد أن ملف حراسة المرمى سيكون محل نقاش داخل الجهاز الفني للأهلي عقب انتهاء فترة التوقف الدولي، خاصة في ظل وجود تقييم واضح لمستوى الحارسين وطريقة التعامل مع هذا المركز خلال الفترة المقبلة.

وشدد على أن الجهاز الفني بقيادة حسين عموتة سيعمل على اتخاذ القرار المناسب بشأن حراسة المرمى، بما يحقق أكبر قدر من الاستقرار ويساعد الفريق على المنافسة وتحقيق أهدافه خلال الموسم الحالي.

ويأتي ملف حراسة المرمى ضمن الملفات التي تحظى باهتمام داخل الأهلي، في ظل المنافسة القوية بين الشناوي وشوبير، وحرص الجهاز الفني على تحقيق التوازن بين منح الفرص والاستقرار على التشكيل الأساسي.

أمير هشام النادي الأهلي الشناوي مصطفى شوبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفي

العراق يصعد ضد طهران .. غلق منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران

أرشيفي

السعودية ..صفارات الإنذار تدوي في خميس مشيط

الواقعة

كاميرات وتحريات.. تفاصيل التحقيقات في تعدي سيدة على فرد أمن كمبوند بأكتوبر

جهاز يكشف سرا قديما

قطعة قديمة بـ200 جنيه تكشف سرا استمر لسنوات.. ما القصة؟

بيزيرا

تطورات انتقال بيزيرا إلى شباب أهلي دبي الإماراتي .. تفاصيل

وزير الخارجية السعودي

السعودية تدين هجوماً بالمسيرات استهدف خط أنابيب في الرياض والمدينة المنورة

زيزو

إبراهيم فايق يكشف سر لعب زيزو في وسط الملعب مع الأهلي

مصطفى يونس

مصطفى يونس: وصيتي لما أموت أخرج من النادي الأهلي مش من المستشفى

ترشيحاتنا

نادي السيارات

«على الطريق».. نادي السيارات والـ FIA يطلقان حملة توعوية لتعزيز السلامة المرورية

تويوتا ووترتاون

اتهامات لموظفي تويوتا العالمية في قضية احتيال بـ 2.1 مليون دولار

هيونداي XRT

هيونداي تستعد لتحويل معظم سياراتها إلى وحوش للطرق الوعرة

بالصور

فستان لافت.. آيتن عامر تخطف الأنظار بظهورها

آيتن عامر
آيتن عامر
آيتن عامر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد