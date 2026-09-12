تحذير من تدوير الشناوي وشوبير.. الاستقرار مطلوب في حراسة الأهلي

كشف الإعلامي أمير هشام، تفاصيل موقف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من ملف حراسة المرمى، في ظل امتلاك الفريق الثنائي محمد الشناوي ومصطفى شوبير.

وقال أمير هشام عبر برنامج «مودرن سبورتس» المذاع على قناة Modern MTI: إن الأهلي يمتلك حارسين مميزين، هما محمد الشناوي ومصطفى شوبير، مشيرًا إلى أن حسين عموتة، المدير الفني للفريق، قد يدرس سياسة التدوير بين الثنائي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الأفضل من وجهة نظره هو وجود حارس أساسي وآخر بديل، خاصة أن مركز حراسة المرمى يحتاج إلى قدر كبير من الاستقرار، مؤكدًا أن عموتة في النهاية هو صاحب القرار بشأن تحديد الحارس الأساسي للفريق.

وأشار إلى أن اتباع سياسة التدوير بين الشناوي وشوبير قد يضر بمصلحة الأهلي، خاصة أن تجارب التناوب بين حراس المرمى لم تثبت نجاحها بالشكل المطلوب.

وأضاف أن أحد أسباب استقبال الأهلي عددًا كبيرًا من الأهداف في الموسم الماضي كان عدم الاستقرار على حارس أساسي، في ظل التناوب بين محمد الشناوي ومصطفى شوبير في عدد من المباريات.

وأكد أن ملف حراسة المرمى سيكون محل نقاش داخل الجهاز الفني للأهلي عقب انتهاء فترة التوقف الدولي، خاصة في ظل وجود تقييم واضح لمستوى الحارسين وطريقة التعامل مع هذا المركز خلال الفترة المقبلة.

وشدد على أن الجهاز الفني بقيادة حسين عموتة سيعمل على اتخاذ القرار المناسب بشأن حراسة المرمى، بما يحقق أكبر قدر من الاستقرار ويساعد الفريق على المنافسة وتحقيق أهدافه خلال الموسم الحالي.

ويأتي ملف حراسة المرمى ضمن الملفات التي تحظى باهتمام داخل الأهلي، في ظل المنافسة القوية بين الشناوي وشوبير، وحرص الجهاز الفني على تحقيق التوازن بين منح الفرص والاستقرار على التشكيل الأساسي.