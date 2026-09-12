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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل توتنهام المتوقع أمام إيفرتون.. مرموش يقود الهجوم

مرموش
مرموش
إسراء أشرف

يخوض توتنهام مواجهة قوية أمام إيفرتون مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، في لقاء يسعى خلاله الفريق اللندني لتصحيح مساره وتحقيق انتصاره الأول في الموسم.

ويستضيف ملعب «توتنهام هوتسبير» المباراة، بينما يدخل أصحاب الأرض اللقاء في المركز السادس عشر بجدول ترتيب البريميرليج برصيد نقطة واحدة فقط، بعد بداية لم تكن على مستوى التطلعات.

ومن المنتظر أن يعتمد الجهاز الفني لتوتنهام على النجم المصري عمر مرموش في قيادة الخط الأمامي، إلى جانب سافينيو وتونالي، بحثًا عن منح الفريق القوة الهجومية اللازمة لحصد النقاط الثلاث.

تشكيل توتنهام المتوقع أمام إيفرتون:

حراسة المرمى: أنتونين كينسكي.

خط الدفاع: بيدرو بورو، فان هيكي، فان دي فين، ديستيني أودوجي.

خط الوسط: رودريجو بيتانكور، ساندرو تونالي.

خط الوسط الهجومي: سافينيو، ماتيوس فرنانديز، ماتيس تيل.

خط الهجوم: عمر مرموش.

ويأمل مرموش في استغلال مشاركته أمام إيفرتون لتقديم إضافة هجومية مؤثرة، خاصة مع حاجة توتنهام الماسة إلى الفوز للخروج من مراكز مؤخرة جدول الترتيب واستعادة الثقة في بداية الموسم.

عمر مرموش مرموش تشكيل توتنهام توتنهام الدوري الإنجليزي إيفرتون

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