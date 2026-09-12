بحضور وزير الشباب والرياضة.. اللجنة البارالمبية تكشف تفاصيل دورة الألعاب العربية الأولى في مؤتمر صحفي

يعقد مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية، برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، مؤتمرًا صحفيًا موسعًا غدا بأحد فنادق القاهرة، للكشف عن آخر الاستعدادات والتجهيزات الخاصة باستضافة دورة الألعاب العربية البارالمبية، والوقوف على أبرز المستجدات المتعلقة بالحدث الرياضي الكبير.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر حضور عدد كبير من رموز وقيادات الرياضة المصرية، وفي مقدمتهم جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة اللجنة البارالمبية، وإيهاب حسنين رئيس الاتحاد العربى لرياضات الأشخاص ذوى الإعاقة ومسؤولي الاتحادات الرياضية المختلفة، والشركات الراعية الداعمة لمسيرة اللجنة البارالمبية وعدد كبير من الأبطال البارالمبيين الذين نجحوا في رفع علم مصر عاليًا في المحافل الدولية، وحصد الميداليات العالمية والبارالمبية.

وتحرص اللجنة البارالمبية على أن يخرج المؤتمر بصورة تليق بحجم وأهمية الحدث، من خلال حضور موسع للرعاة ووسائل الإعلام والصحفيين، بما يسهم في تسليط الضوء على الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالدورة، والتعريف بأهدافها وأهميتها على المستويين الرياضي والمجتمعي.

من جانبه، أكد الدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية أن اللجنة تستعد لتنظيم مؤتمر صحفي عالمي يليق باسم مصر ومكانتها وقدرتها على استضافة وتنظيم أكبر الفعاليات الرياضية، مشيرًا إلى أن المؤتمر سيشهد حضور عدد كبير من الرعاة والإعلاميين والصحفيين وقيادات الحركة الرياضية المصرية.

وقال حسام الدين مصطفى: "نسعى لأن يكون المؤتمر الصحفي حدثًا عالميًا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وأن نعكس من خلاله حجم الاستعدادات التي تقوم بها اللجنة لاستضافة دورة الألعاب العربية البارالمبية، بما يتناسب مع أهمية الحدث ومكانة مصر."

وأضاف: "وجود الرعاة ووسائل الإعلام والصحفيين والأبطال البارالمبيين وقيادات الرياضة المصرية سيكون له دور مهم في إنجاح المؤتمر وإظهار الصورة الحقيقية لما يتم إنجازه على أرض الواقع، كما نريد أن يكون المؤتمر فرصة لتقديم كل التفاصيل الخاصة بالدورة والإجابة عن جميع التساؤلات."

وتابع رئيس اللجنة البارالمبية: "هدفنا تنظيم دورة عربية بارالمبية استثنائية تليق بمصر وبالأبطال المشاركين، ونؤمن بأن نجاح أي بطولة لا يعتمد فقط على المنافسات الرياضية، وإنما يبدأ من حسن التنظيم والتخطيط والتعاون بين جميع الجهات المعنية."

واختتم حسام الدين مصطفى تصريحاته بالتأكيد على أن اللجنة البارالمبية المصرية تعمل بكل قوة خلال الفترة الحالية، بالتنسيق مع مختلف الجهات، من أجل خروج دورة الألعاب العربية البارالمبية في أفضل صورة، بما يعكس التطور الكبير الذي تشهده الرياضة البارالمبية في مصر.