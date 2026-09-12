قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي في مقال بصحيفة هندية: الهند شريك استراتيجي حيوي
نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2026.. الرابط الرسمي وخطوات الاستعلام وموعد إعلان الكليات
10.4 مليار دولار.. الصين تتصدر دول البريكس المصدرة لمصر خلال 6 أشهر
مدبولي: توطين مستلزمات الصيد داخل كفر الشيخ نموذج لربط الصناعة بالمزايا الاقتصادية
بدلا من علي محمود.. إمام عاشور في تشكيل الأهلي أمام أبو قير للأسمدة
وزير النقل يتفقد محطة رمسيس لمتابعة استعدادات السكك الحديدية للعام الدراسي الجديد
الحرب تعمق أزمة الدواء في إيران.. نقص مئات الأصناف والأسعار تقفز 6 أضعاف
مصر للطيران توقع عقدين مع شركتين عالميتين لتعزيز شراكاتها الدولية
ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي قريباً.. والحوثيون لا يريدون مواجهة واشنطن
الرئيس السيسي: تعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقة أولوية للدول النامية
وزير النقل يتفقد محطة رمسيس لمتابعة استعدادات السكة الحديد للعام الدراسي
الرئيس السيسي: مصر تدعم إصلاح الهيكل المالي الدولي وتطوير أدوات تمويل مبتكرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بحضور وزير الشباب والرياضة.. اللجنة البارالمبية تكشف تفاصيل دورة الألعاب العربية الأولى في مؤتمر صحفي

جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة
جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة
إسراء أشرف

يعقد مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية، برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، مؤتمرًا صحفيًا موسعًا غدا بأحد فنادق القاهرة، للكشف عن آخر الاستعدادات والتجهيزات الخاصة باستضافة دورة الألعاب العربية البارالمبية، والوقوف على أبرز المستجدات المتعلقة بالحدث الرياضي الكبير.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر حضور عدد كبير من رموز وقيادات الرياضة المصرية، وفي مقدمتهم جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة اللجنة البارالمبية، وإيهاب حسنين رئيس الاتحاد العربى لرياضات الأشخاص ذوى الإعاقة ومسؤولي الاتحادات الرياضية المختلفة، والشركات الراعية الداعمة لمسيرة اللجنة البارالمبية وعدد كبير من الأبطال البارالمبيين الذين نجحوا في رفع علم مصر عاليًا في المحافل الدولية، وحصد الميداليات العالمية والبارالمبية.

وتحرص اللجنة البارالمبية على أن يخرج المؤتمر بصورة تليق بحجم وأهمية الحدث، من خلال حضور موسع للرعاة ووسائل الإعلام والصحفيين، بما يسهم في تسليط الضوء على الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالدورة، والتعريف بأهدافها وأهميتها على المستويين الرياضي والمجتمعي.

من جانبه، أكد الدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية أن اللجنة تستعد لتنظيم مؤتمر صحفي عالمي يليق باسم مصر ومكانتها وقدرتها على استضافة وتنظيم أكبر الفعاليات الرياضية، مشيرًا إلى أن المؤتمر سيشهد حضور عدد كبير من الرعاة والإعلاميين والصحفيين وقيادات الحركة الرياضية المصرية.
وقال حسام الدين مصطفى: "نسعى لأن يكون المؤتمر الصحفي حدثًا عالميًا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وأن نعكس من خلاله حجم الاستعدادات التي تقوم بها اللجنة لاستضافة دورة الألعاب العربية البارالمبية، بما يتناسب مع أهمية الحدث ومكانة مصر."

وأضاف: "وجود الرعاة ووسائل الإعلام والصحفيين والأبطال البارالمبيين وقيادات الرياضة المصرية سيكون له دور مهم في إنجاح المؤتمر وإظهار الصورة الحقيقية لما يتم إنجازه على أرض الواقع، كما نريد أن يكون المؤتمر فرصة لتقديم كل التفاصيل الخاصة بالدورة والإجابة عن جميع التساؤلات."

وتابع رئيس اللجنة البارالمبية: "هدفنا تنظيم دورة عربية بارالمبية استثنائية تليق بمصر وبالأبطال المشاركين، ونؤمن بأن نجاح أي بطولة لا يعتمد فقط على المنافسات الرياضية، وإنما يبدأ من حسن التنظيم والتخطيط والتعاون بين جميع الجهات المعنية."

واختتم حسام الدين مصطفى تصريحاته بالتأكيد على أن اللجنة البارالمبية المصرية تعمل بكل قوة خلال الفترة الحالية، بالتنسيق مع مختلف الجهات، من أجل خروج دورة الألعاب العربية البارالمبية في أفضل صورة، بما يعكس التطور الكبير الذي تشهده الرياضة البارالمبية في مصر.

جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة الشباب والرياضة اللجنة البارالمبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفي

العراق يصعد ضد طهران .. غلق منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران

مصطفى يونس

مصطفى يونس: وصيتي لما أموت أخرج من النادي الأهلي مش من المستشفى

جاريدو

جاريدو يكشف أفضل لاعب دربه مع الأهلي.. ويحدد أصعب من تعامل معه

زيزو

صدق أو لا تصدق.. خالد طلعت يكشف رقمًا صادمًا لـ زيزو مع الأهلي

عموتة

مدافع تاريخي.. وائل جمعة يتدخل في تدريبات الأهلي.. وعموتة يدعم نصائحه

أسرة النرجس

غطيت الجثث بمشمع أبيض.. اعترافات المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس في التجمع

منصف بقرار

مفاجأة.. منصف بقرار يطلب تغيير مركزه مع الأهلي بسبب عدم وصول الكرة

بدء الدراسة في المدارس

الجرس ضرب.. بدء الدراسة اليوم في مدارس 12 محافظة

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

محافظ الغربية يتفقد انتظام الدراسة وحضور الطلاب مع انطلاق أول أيام العام الدراسي

المدارس الجديدة

محافظ القليوبية يذلل عقبات إدخال 4 مدارس جديدة الخدمة بالخانكة لاستيعاب 4200 تلميذ

تركيب سور

تنفيذًا لتوجيهات محافظ القليوبية.. بدء تنفيذ السور الخرساني لمدرستي برقطا بكفر شكر

بالصور

إطلالة جذابة.. دانا حمدان تستعرض جمالها

دانا حمدان
دانا حمدان
دانا حمدان

فستان لافت.. آيتن عامر تخطف الأنظار بظهورها

آيتن عامر
آيتن عامر
آيتن عامر

فيديو

ملك ريان

عيار 21 وصل لكام؟ .. تفاصيل سعر الذهب اليوم

ملك ريان

تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد