يشمل كل المستلزمات.. محافظ الدقهلية يتفقد معرض أهلاً مدارس في المنصورة

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، معرض "أهلا مدارس" للمستلزمات المدرسية تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد، والذي يقام بأسعار مخفضة؛ لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بشارع قناة السويس بالمنصورة.

وأكد محافظ الدقهلية أن معارض "أهلا مدارس" تقام في جميع مراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة، في إطار حرص الدولة على توفير احتياجات الطلاب من المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة، وبالقرب من أماكن سكنهم؛ تخفيفا للأعباء عن كاهل الأسر ومحدودي الدخل، كما أشار إلى استمرار المعرض حتى انتهاء موسم الطلب على المستلزمات.

وأوضح المحافظ أن المعرض يشمل كل المستلزمات والأدوات المدرسية، والزي المدرسي، والأحذية للطلاب والطالبات في مراحل التعليم المختلفة، بأسعار مخفضة تتراوح نسبتها بين 30% و35%، في إطار التخفيف عن الأسرة المصرية.

وأضاف أن المعرض يُركز على المنتج المصري بجودة عالية، بهدف تعميق الصناعات المحلية وتوفير احتياجات الطلاب المختلفة.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع مديرية التموين؛ لمتابعة أسعار المنتجات المعروضة، والالتزام بها، حرصا على تقديم أفضل المنتجات للمواطنين بنسب التخفيضات المعلنة طوال أيام المعرض، مع تذليل أي عقبات أمام العارضين.