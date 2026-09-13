محافظ البحر الأحمر يشارك طالبات الغردقة الثانوية بنات طابور الصباح في أول أيام الدراسة

​مع دقات جرس البداية وانطلاق عام دراسي جديد يحمل بين طياته طموحات وآمال جديدة، شهدت مدرسة الغردقة الثانوية بنات زيارة تفقدية موسعة من الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، يرافقه الدكتورة ماجدة حنا نائب المحافظ والدكتور أشرف العربي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، والعديد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وقيادات التعليم بالمديرية والإدارة

وذلك لمتابعة إنتظام سير العملية التعليمية ومشاركة الطالبات فرحة إنطلاق الدراسة.

​وحرص المحافظ على التواجد داخل المدرسة منذ اللحظات الأولى لطابور الصباح، مشاركاً الطالبات والمعلمين تحية العلم والإذاعة المدرسية، في رسالة تؤكد على أهمية الإنضباط والإلتزام منذ اليوم الأول.

​وفي كلمته خلال الطابور، وجه محافظ البحر الأحمر رسالة تحفيزية ملهمة للطالبات، أكد فيها أن العلم هو السلاح الحقيقي لبناء المستقبل، حاثاً إياهن على الإصرار والمثابرة، وإستغلال الوقت في الإستذكار والبحث للوصول إلى أعلى مراتب النجاح.

​من جانبه، ألقى الدكتور أشرف العربي كلمة هنأ فيها أعضاء الهيئة التدريسية والطالبات بحلول العام الدراسي الجديد، مؤكداً أن مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر سخرت كافة إمكانياتها لتوفير بيئة تعليمية متكاملة وآمنة تضمن تحصيل دراسي متميز لجميع الطلاب.

​ولم تقتصر الزيارة على الجانب الرسمي؛ حيث حرص المحافظ على عقد حوار أبوي مفتوح مع الطالبات داخل الفصول، ناقش معهن خلاله أمنياتهن وتطلعاتهن المستقبلية والمهن التي يطمح للالتحاق بها، مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في دعم الشباب وتحقيق أحلامهم.

​تأتي هذه الجولة في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لقادات المحافظة لضمان جاهزية المدارس وإنتظام العملية التعليمية بكفاءة وإقتدار.