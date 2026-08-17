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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: فحص وعلاج 24 ألفًا و952 حالة خلال 10 قوافل بيطرية مجانية

محافظ أسيوط
محافظ أسيوط
أ ش أ

قال محافظ أسيوط محمد علوان إن مديرية الطب البيطري بالمحافظة وبالتعاون مع جامعة بدر، نفذت 10 قوافل بيطرية مجانية على مدار شهر، بمشاركة أطباء المديرية وأعضاء هيئة التدريس وطلاب كلية الطب البيطري بالجامعة أسفرت عن فحص وعلاج 24 ألفًا و952 حالة بيطرية.

وأضاف المحافظ، في بيان اليوم الاثنين، أن القوافل البيطرية المجانية التي تم تنفيذها بمختلف مراكز المحافظة تمثل نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والجامعات، وتسهم في وصول الخدمات البيطرية والعلاجية والإرشادية إلى المربين في مواقعهم؛ بما يدعم جهود الدولة في الحفاظ على الثروة الحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي.

وأوضح أن القوافل لم تقتصر على تقديم العلاج والفحص، وإنما شملت التوعية والوقاية والتدريب العملي؛ بما يحقق مردودًا تنمويًا مستدامًا ويعزز الشراكة بين المؤسسات العلمية والتنفيذية لخدمة المواطنين.

وتابع أن مديرية الطب البيطري بأسيوط نفذت 10 قوافل بيطرية مجانية على مدار شهر شملت مراكز (القوصية وديروط والغنايم ومنفلوط والبداري وصدفا وساحل سليم والفتح وأبوتيج وأسيوط)، وأسفرت عن فحص وعلاج 10 آلاف و544 رأسًا من الماشية والدواب، إلى جانب علاج 14 ألفًا و408 حالات من الدواجن بإجمالي 24 ألفًا و952 حالة، مؤكدًا أهمية استمرار تلك القوافل وتوسيع نطاق الاستفادة منها.

ولفت إلى أن المحطة الختامية للقوافل أقيمت أمس بقرية نجع عبدالرسول بمركز أسيوط، حيث جرى فحص وعلاج 1048 رأسًا من الماشية والدواب، إلى جانب علاج 1388 حالة من الدواجن، بما يعكس حجم الجهود المبذولة للوصول بالخدمة البيطرية إلى المربين في القرى والنجوع.

وأشار إلى أن مشاركة جامعة بدر في تنفيذ القوافل تمثل نموذجًا متميزًا لربط الجانب الأكاديمي بالتطبيق العملي، وإتاحة فرص التدريب الميداني لطلاب كلية الطب البيطري، فضلًا عن نشر الوعي بين المربين بأساليب الرعاية والوقاية.

وأكد أن الحفاظ على صحة الحيوان والثروة الحيوانية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بصحة الإنسان وسلامة البيئة، وأن المحافظة مستمرة في دعم كل المبادرات التي تحقق التكامل بين العلم والعمل الميداني وتنعكس بصورة مباشرة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن ناحية أخرى، أكد محافظ أسيوط أهمية تمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل وتشجيعهم على ريادة الأعمال وإقامة المشروعات الصغيرة؛ بما يسهم في توفير فرص عمل مستدامة وتعزيز الاعتماد على الذات ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ولفت إلى أن مبادرة "أملك في عملك" تمثل نموذجًا مهمًا لرفع الوعي المالي والاستثماري لدى الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة لإدارة المشروعات وتحقيق الاستفادة من فرص التمويل المتاحة.

وأوضح أن وحدة السكان بالمحافظة بقيادة الدكتورة نسرين محروس مدير الوحدة اختتمت فعاليات المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي حول الشمول المالي وريادة الأعمال بقرى مركز ساحل سليم، والتي شملت قرى (الشامية، والشيخ شحاتة، والعفادرة، والنزلة المستجدة، والخوالد، والعونة، والغريب، واللوقا، والتناغة الشرقية وبويط)، ونُفذت تباعًا خلال الفترة من 28 يوليو الماضي وحتى 13 أغسطس الحالي، بمشاركة نحو ألف مستفيد من الشباب في الفئة العمرية من 21 إلى 45 عامًا.

وأشار إلى أن البرنامج يأتي ضمن بروتوكول التعاون بين وزارة التنمية المحلية ومؤسسة صناع الخير للتنمية، بالشراكة الاستراتيجية مع بنك مصر، ومتابعة الإدارة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل؛ بهدف تعزيز الاستجابة المحلية للقضية السكانية وتحسين الخصائص السكانية للمواطنين؛ بما يتوافق مع مستهدفات الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030.

وأضاف أن التدريبات تضمنت تقديم حزمة من الخدمات البنكية المجانية للمتدربين، وتسليم بطاقات "ميزة" البنكية، والتعريف بالمستندات والإجراءات المطلوبة للتقدم للحصول على التمويل ودعم المشروعات، فضلًا عن نشر مفاهيم الشمول المالي وريادة الأعمال والتعريف ببرامج التمويل المختلفة المتاحة أمام الشباب.

وأكد مواصلة تنفيذ البرامج التدريبية والتوعوية الموجهة للشباب بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بما يساعدهم على اكتساب مهارات التخطيط المالي السليم، وإعداد دراسات الجدوى، وإدارة المشروعات، والتعرف على احتياجات السوق ومتطلباته، واختيار الأفكار الاستثمارية المناسبة والاستفادة من البرامج التمويلية المتاحة؛ بما يسهم في تحويل الأفكار إلى مشروعات حقيقية توفر فرص عمل وتدعم الاقتصاد المحلي وتحسن مستوى معيشة الأسر.

وعلى صعيد آخر، أكد محافظ أسيوط أهمية تكثيف المتابعة الميدانية للجمعيات والإدارات الزراعية بمختلف مراكز وقرى المحافظة؛ للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمزارعين، ودعم القطاع الزراعي، والتأكد من انتظام العمل وتوفير مستلزمات الإنتاج، وسرعة التعامل مع أي مشكلات أو معوقات قد تواجه المزارعين.

وأوضح أن مديرية الزراعة بالمحافظة تواصل تنفيذ جولات المتابعة الميدانية لمراجعة سير العمل داخل الجمعيات والإدارات الزراعية، حيث شملت عددًا من الجمعيات الزراعية بقرية بصرة بمركز الفتح، إلى جانب الإدارة الزراعية بمركز ساحل سليم، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين، والتأكد من انتظام صرف الحصص المقررة من الأسمدة ووصولها إلى مستحقيها دون معوقات.

وأشار إلى أن أعمال المتابعة تضمنت مراجعة منظومة صرف الأسمدة، ومطابقة الكميات المنصرفة مع سجلات المخازن، إلى جانب مراجعة الأرصدة المسجلة على ماكينات صرف الأسمدة ومطابقتها بالأرصدة الفعلية بالمخازن، بما يعزز الرقابة على منظومة التوزيع ويضمن وصول مستلزمات الإنتاج الزراعي إلى مستحقيها وفقًا للقواعد المنظمة.

وأضاف أن الجولة شملت عقد لقاءات مع عدد من المزارعين والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم والتحديات التي تواجههم، والعمل على بحثها والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، فضلًا عن التأكيد على تكثيف المرور الميداني على الزراعات الصيفية للاطمئنان على حالتها، وتقديم الإرشادات والتوصيات الفنية اللازمة للمزارعين بشأن أساليب مكافحة الآفات الزراعية، والالتزام باستخدام المبيدات المصرح بها من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي؛ حفاظًا على المحاصيل ورفع معدلات الإنتاجية.

وأكد محافظ أسيوط ضرورة مواصلة التنسيق بين المحافظة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وكافة الجهات المعنية، لدعم جهود تطوير القطاع الزراعي، ورفع كفاءة الأداء داخل الإدارات والجمعيات الزراعية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين، بما يسهم في زيادة الإنتاجية ودعم الاقتصاد القومي.

محافظ أسيوط قوافل بيطرية أطباء المديرية

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