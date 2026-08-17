النائب عصام العمدة: أسيوط تحتاج قيادة تنفيذية قوية تستبق الأزمات.. والمواطن يريد نتائج على الأرض

أكد اللواء عصام العمدة، عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، أن المحافظة تحتاج إلى قيادة تنفيذية قوية تمتلك القدرة على التعامل مع الملفات والمشكلات بصورة استباقية، وليس الانتظار حتى تتحول المشكلات إلى أزمات تتصدر المشهد الإعلامي.

وقال العمدة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، إن أسيوط تمتلك إمكانيات كبيرة وموارد بشرية ومقومات تجعلها قادرة على تحقيق معدلات أكبر من التنمية، إلا أن ذلك يحتاج إلى رؤية تنفيذية واضحة، وسرعة في اتخاذ القرار، ومتابعة حقيقية لما يجري على أرض الواقع.

وأضاف: منذ قدوم المحافظ توسمنا خيرًا، خاصة لما يمتلكه من خلفية أمنية وتنفيذية، وكنا ننتظر خطوات أكثر وضوحًا وحسمًا في عدد من الملفات التي عانت منها أسيوط لسنوات طويلة.

وأشار إلى أن بعض الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة، ومنها ما جرى داخل مكتب المحافظ بمبنى المحافظة بين عدد من النواب وما ترتب عليه من تداعيات، تؤكد أهمية وجود آليات أسرع لاحتواء أي خلاف أو أزمة قبل أن تتطور وتصل إلى وسائل الإعلام.

وشدد العمدة على ضرورة التعامل مع أي واقعة أو مشكلة وفق القانون، وبعيدًا عن الانفعالات، مؤكدًا أن الهدف في النهاية هو الحفاظ على هيبة الدولة ومؤسساتها، وضمان أن تكون الأولوية دائمًا لمصلحة المواطن.

وفيما يتعلق بملف التعديات على الأراضي الزراعية، أكد النائب أن هذا الملف يحتاج إلى مراجعة دقيقة لأصل المشكلة، والوقوف على حقيقة الوقائع، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، مشيرًا إلى أن الحفاظ على الأراضي الزراعية مسؤولية لا تحتمل التهاون.

وقال العمدة: نحن لا ننتقد من أجل الانتقاد، ولا نريد الدخول في صدام مع الجهاز التنفيذي، ولكن دورنا كنُواب هو نقل صوت المواطن وممارسة دورنا الرقابي، وفي الوقت نفسه دعم كل مسؤول يعمل بجد لصالح المحافظة.

وأوضح أن هناك ملفات أكبر وأخطر يجب أن تحظى بأولوية عاجلة، وفي مقدمتها البطالة وتوفير فرص عمل للشباب ، مشيرًا إلى أن أسيوط تحتاج إلى التوسع في إنشاء المصانع والمشروعات كثيفة العمالة، وهو ملف سبق أن طرحه برلمانيًا باعتباره أحد الحلول المهمة لمواجهة البطالة والهجرة غير الشرعية.

وأضاف: لدينا آلاف الشباب من خريجي الجامعات والمدارس الفنية، ومن غير المقبول أن تكون النتيجة الطبيعية أمام الشاب الأسيوطي هي البحث عن فرصة عمل خارج المحافظة أو خارج الوطن.

وأكد ضرورة وضع خطة حقيقية لجذب الاستثمارات إلى أسيوط، وتوفير الأراضي الصناعية المرفقة، وتقديم حوافز للمستثمرين، والعمل على إقامة مشروعات إنتاجية قادرة على توفير آلاف فرص العمل لأبناء المحافظة.

كما شدد العمدة على أهمية التعامل الجاد خاصة مع مشكلات الخصومات الثأرية في بعض المراكز والقرى، مؤكدًا أن تحقيق الاستقرار المجتمعي يمثل شرطًا أساسيًا لأي عملية تنمية.

وقال: أنا أؤمن أن مواجهة الثأر تحتاج إلى القانون أولًا، وإلى جانب القانون نحتاج إلى دور مجتمعي حقيقي ومشاركة من العائلات والقيادات الطبيعية والمؤسسات الدينية، لأن إنهاء الخصومات الثأرية ليس مجرد ملف أمني، ولكنه قضية مجتمع بأكمله.

ولفت إلى أن ملف المرور والانضباط في الشوارع يحتاج كذلك إلى رؤية مختلفة، موضحًا أن المواطن لا يريد أن يرى رجال المرور فقط لتحرير المخالفات وتحصيل الغرامات، وإنما يريد وجودًا فعليًا في الشارع لتنظيم الحركة ومنع الاختناقات والتعامل مع أسباب تعطيل الطرق.

وأضاف: المواطن يريد رجل المرور في الشارع وقت الزحام، يريد أن يرى من يمنع الوقوف في الصف الثاني، ومن يتعامل مع التعديات التي تغلق أجزاء من الشوارع، ومن يمنع تحويل بعض الطرق إلى نقاط اختناق يومية.

وأكد أن مواجهة الأسواق العشوائية والباعة الجائلين والتعديات تحتاج إلى حلول عملية ومستدامة، لا إلى حملات مؤقتة تنتهي بعودة المشكلة مرة أخرى.

وشدد العمدة على أن المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقًا أكبر بين الأجهزة التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، مؤكدًا أن اللقاءات الدورية بين المحافظ وأعضاء البرلمان تمثل فرصة مهمة لمتابعة مطالب المواطنين ودفع المشروعات المتوقفة وحل المعوقات. وقد عقد محافظ أسيوط بالفعل لقاءات مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث الملفات الخدمية والتنموية واحتياجات المواطنين.

واختتم النائب عصام العمدة تصريحاته قائلًا: أسيوط تستحق أكثر من ذلك بكثير.. ونحن لا نريد وعودًا جديدة، وإنما نريد أن يرى المواطن نتيجة حقيقية على الأرض. نريد استثمارات وفرص عمل، وشوارع منظمة، وتطبيقًا حقيقيًا للقانون، ومواجهة للمشكلات القديمة بدلًا من التعايش معها.

وأضاف: رسالتي ليست إلى شخص بعينه، وإنما إلى كل مسؤول يستطيع أن يغير شيئًا. المسؤول الناجح هو الذي يرى المشكلة قبل أن تتحول إلى أزمة، ويتدخل قبل أن تصبح حديث الناس ووسائل

الإعلام.