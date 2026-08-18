محافظ أسيوط: التوسع في الأعلاف الخضراء لدعم صغار المربين وتنمية الثروة الحيوانية

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أهمية التوسع في زراعة واستخدام الأعلاف الخضراء الحديثة، ودعم صغار المربين والمزارعين بالتوصيات الفنية والإرشادية اللازمة، بما يسهم في تحسين جودة تغذية الماشية، وخفض تكاليف الإنتاج، ورفع كفاءة الإنتاج الحيواني، وتعظيم الاستفادة من الموارد الزراعية، في إطار جهود الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالقطاع الزراعي وتنمية الثروة الحيوانية وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

وأوضح المحافظ أن مديرية الزراعة بأسيوط، بقيادة المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل الوزارة، شاركت على مدار يومين في فعاليات المبادرة القومية للنهوض بالأعلاف الخضراء، بالتعاون مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، بهدف دعم المزارعين والتعريف بأحدث أصناف وهجن الأعلاف الخضراء وطرق زراعتها والاستفادة منها، بمشاركة المهندس طارق دويدار، مدير عام الإدارة العامة للإرشاد والثروة الحيوانية بالإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، والمكلف من رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي بالمشاركة في تنفيذ أنشطة المبادرة، والمهندس حمدي خليل، مدير الإرشاد الزراعي بأسيوط، وعدد من مسؤولي الإرشاد الزراعي ومديري الإدارات الزراعية.

وأشار علوان إلى أن فعاليات المبادرة شملت مراكز أبوتيج وصدفا وأسيوط وأبنوب، حيث تم تنظيم لقاءات وندوات إرشادية مع المزارعين للتعريف بأحدث أصناف وهجن الأعلاف الخضراء التي يدعمها مركز البحوث الزراعية، إلى جانب إقامة الحقول الإرشادية للتعريف عمليًا بطرق الزراعة والرعاية وتحقيق أفضل إنتاجية، فضلًا عن توزيع التقاوي الخاصة بالحقول الإرشادية على عدد من المزارعين الذين جرى اختيارهم من خلال إدارة الإرشاد الزراعي.

وأضاف المحافظ أن اللقاءات تناولت أهمية الأعلاف الخضراء ودورها في توفير تغذية جيدة للثروة الحيوانية ودعم صغار المربين، إلى جانب استعراض أحدث الأساليب الزراعية والتوصيات الفنية الخاصة بمعدلات التسميد والري ومكافحة الحشائش، بما يساعد المزارعين على رفع إنتاجية المحاصيل وتحقيق أفضل استفادة من الموارد المتاحة، مع فتح حوار مباشر مع المزارعين والرد على استفساراتهم بشأن الأصناف والهجن الحديثة وطرق زراعتها والاستفادة منها.

وشدد على استمرار وتكثيف البرامج الإرشادية التي تستهدف نقل الخبرات والتوصيات الحديثة إلى المزارعين، والتوسع في نشر الأصناف والهجن الحديثة للأعلاف الخضراء، مع تقديم الدعم الفني والإرشادي لصغار المربين والمزارعين، بالتنسيق بين مديرية الزراعة ومركز البحوث الزراعية والإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، بما يسهم في تطوير منظومة الإنتاج الحيواني، وخفض أعباء الإنتاج، وتحسين دخل الأسر الريفية وتعزيز الاستفادة من المقومات الزراعية بالمحافظة.