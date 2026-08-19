تحرير 228 مخالفة تموينية وضبط 1400 لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء بالمنبا

شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، لضبط المخالفات والتأكد من جودة السلع المعروضة للمواطنين، والتصدي لكافة صور التلاعب بالسلع المدعمة والاستراتيجية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بإحكام الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المواطنين.

وأوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين ، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية نفذت حملات رقابية مكثفة بمختلف مراكز المحافظة، أسفرت عن تحرير 228 مخالفة تموينية متنوعة، شملت مخالفات بالمخابز البلدية والأسواق والأنشطة التجارية المختلفة، إلى جانب ضبط سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، والتحفظ عليها قبل طرحها بالأسواق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الحملات الرقابية على المخابز البلدية أسفرت عن تحرير 172 مخالفة، تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وتجميع دقيق بلدي مدعم، إلى جانب مصادرة كميات من الدقيق قبل بيعها بالسوق السوداء، فضلًا عن مخالفات الغلق دون عذر مسبق، وعدم وجود ميزان، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.

وفي مجال الرقابة على الأسواق والمحال التجارية، تم تحرير 53 محضرًا، شملت 3 محاضر ضبط سلع مجهولة المصدر، حيث تم التحفظ على 700 كيلوجرام أعلاف، و50 لفة ملح، و31 علبة سجائر، كما تم تحرير 4 محاضر لعرض سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم مصادرة 240 كيلوجرام دواجن، و444 كيس مقرمشات، و11 كيلوجرام فسيخ.

كما شملت الحملات تحرير 10 محاضر اشتراطات صحية، و7 محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية، مع مصادرة كميات من اللحوم البلدية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى 22 محضرًا لعدم حمل شهادة صحية، و7 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وأضاف وكيل الوزارة أنه في قطاع الرقابة على المواد البترولية، تم تحرير 3 محاضر، شملت محضر تجميع بإحدى محطات الوقود، حيث تم التحفظ على 1400 لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء، إلى جانب تحرير محضرين لإدارة محطات وقود بنظام «طلمبة رصيف» دون ترخيص، ومصادرة كميات من المواد البترولية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.