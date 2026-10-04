لنهاية الأسبوع .. الأرصاد توجّه تحذيراً عاجلاً من التقلبات الجوية والأمطار

تشهد البلاد حالة من التقلبات الجوية بالتزامن مع بداية فصل الخريف، مع استمرار فرص سقوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة، وسط تحذيرات من الفوارق الكبيرة بين درجات الحرارة نهارًا وليلًا، خاصة خلال ساعات الصباح الباكر.

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر بمنخفض جوي بالتزامن مع بداية فصل الخريف، وهو ما يؤدي إلى انخفاض قيم درجات الحرارة وارتفاع فرص سقوط الأمطار على عدد من المناطق.

أمطار متفاوتة الشدة على عدة مناطق

الأمطار

وأوضحت منار غانم، خلال تصريحات تلفزيونية، أن البلاد تشهد سقوط أمطار منخفضة الشدة، بالتزامن مع استمرار تأثير المنخفض الجوي، وما يصاحبه من ظهور السحب المنخفضة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وأضافت أن فرص سقوط الأمطار اليوم الأحد تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة، وقد تصل إلى رعدية على مناطق من السواحل الشمالية، بينما تشهد المناطق الداخلية فرصًا خفيفة لسقوط الأمطار، مع فرص ضعيفة لهطول الأمطار على القاهرة الكبرى.

وشددت على ضرورة توخي الحذر خلال الفترة الحالية، خاصة مع استمرار التغيرات الجوية وانخفاض درجات الحرارة.

استمرار الأمطار حتى نهاية الأسبوع

وأشارت منار غانم إلى أن فرص سقوط الأمطار من المتوقع أن تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة، التي تتراوح خلال ساعات النهار بين 29 و30 درجة مئوية، بينما تنخفض ليلًا إلى نحو 19 درجة.

وأوضحت أن أجواء أول ساعات الليل تكون معتدلة، قبل أن تميل إلى البرودة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، لافتة في الوقت نفسه إلى أن الإحساس بارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار لا يزال موجودًا.

تحذير من الفارق الكبير بين درجات الحرارة

وأكدت المتنبئ الجوي أن فصل الخريف يتميز بوجود فارق واسع بين درجات الحرارة خلال ساعات النهار والليل، وهو ما يستدعي الانتباه خلال هذه الفترة، خاصة مع احتمالية زيادة الإصابة بالأمراض نتيجة التغيرات الكبيرة في درجات الحرارة.

ونصحت منار غانم بضرورة الانتباه عند الخروج في ساعات الصباح الباكر، مؤكدة أن الملابس الصيفية قد لا تكون كافية خلال هذه الفترة، ويمكن ارتداء قطعتين من الملابس بدلًا من قطعة واحدة، خاصة مع انخفاض درجات الحرارة في الصباح.

وشددت على ضرورة الحذر من التغيرات الجوية خلال الفترة الحالية، مع استمرار فرص سقوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة، وضرورة متابعة النشرات الجوية قبل الخروج، خاصة خلال ساعات الصباح الباكر والليل المتأخر.