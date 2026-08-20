أخبار التوك شو | استقرار الذهب والطقس والعملات..خبير: استهداف كابلات هرمز يؤثر على الاتصالات والملاحة

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

موجة ارتفاعات جديدة تضرب أسعار الذهب في الأسواق.. تعرف عليها

رصد برنامج «صباح البلد»، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 20 أغسطس 2026، أحدث تحركات أسعار الذهب في السوق المحلية، وسط اهتمام واسع من المواطنين والمستثمرين بمتابعة حركة المعدن الأصفر، خاصة مع استمرار التغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية والمحلية.

وتأتي متابعة أسعار الذهب بشكل يومي في ظل ارتباط حركة المعدن الأصفر بعدد من العوامل الاقتصادية، من بينها تحركات الأسعار العالمية وسعر صرف الدولار، إلى جانب مستويات الطلب على الذهب في السوق المحلية.

أسعار الذهب

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5348 جنيهًا، وفقًا للأسعار التي رصدها برنامج «صباح البلد» صباح اليوم السبت.

ويعد الذهب عيار 18 من الأعيرة الأكثر انتشارًا في المشغولات الذهبية، خاصة مع تنوع تصميماته وانخفاض سعر الجرام مقارنة بعياري 21 و24، مع اختلاف السعر النهائي للمشغولات من محل إلى آخر بحسب المصنعية والدمغة.

رصد برنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس 20 أغسطس 2026، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف.

وتأتي متابعة أسعار العملات بشكل يومي في ظل اهتمام المواطنين بحركة سعر الصرف، خاصة العملات الرئيسية، لما لها من تأثير على مختلف التعاملات الاقتصادية والتجارية، إلى جانب ارتباطها بحركة الاستيراد والسفر والتحويلات المالية.

سعر الدولار اليوم

سعر البيع: 50.78 جنيه

سعر الشراء: 50.64 جنيه، وفقًا للأسعار التي رصدها برنامج «صباح البلد».

ويواصل الدولار تصدر قائمة العملات الأكثر متابعة في السوق المصرية، نظرًا لأهميته في العديد من التعاملات التجارية والاقتصادية، بالإضافة إلى ارتباطه بأسعار عدد من السلع والخدمات.

البكالوريا المصرية.. تفاصيل المسارات والفرص لتحسين المجموع والامتحانات على عامين



كشف الدكتور عصام حجازي، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة القاهرة، تفاصيل نظام البكالوريا المصرية، موضحًا أن النظام الجديد يستهدف الحد من الضغوط التي كانت ترتبط بالثانوية العامة، وعدم ربط مستقبل الطالب بنتيجة امتحان واحد أو عام دراسي واحد.

وقال حجازي، خلال مداخلة ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى، إن مفهوم «المسار» في نظام البكالوريا المصرية لا يختلف بصورة كبيرة عن مفهوم «الشعبة» الذي كان معمولًا به في نظام الثانوية العامة.

وأوضح أن النظام الجديد يقوم على اختيار الطالب لمسار دراسي يتناسب مع ميوله وقدراته، بما يتيح له دراسة مجموعة من المواد الأساسية والتخصصية المرتبطة بالمجال الذي اختاره.

4 مسارات رئيسية في البكالوريا المصرية

وأضاف أستاذ علم النفس التربوي أن البكالوريا المصرية تتضمن 4 مسارات رئيسية، بدلًا من الشعب الثلاث التي كانت موجودة في نظام الثانوية العامة.

وتشمل المسارات:

مسار الطب وعلوم الحياة.

مسار الهندسة والتكنولوجيا.

مسار إدارة الأعمال.

مسار الفنون والآداب.

وأوضح أن هذا التنوع يتيح للطلاب قدرًا أكبر من الاختيار، ويجعل الدراسة أكثر ارتباطًا بالتخصصات والمجالات التي يرغب الطالب في استكمال دراسته الجامعية بها.

الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة.. وارتفاعات طفيفة متوقعة بدءًا من الغد

قالت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد استمرارًا في انخفاض قيم درجات الحرارة، مع ارتفاع نسب الرطوبة، واستمرار الأجواء المعتدلة خلال فترات الليل والصباح الباكر في أغلب محافظات الجمهورية، خاصة في الأماكن المفتوحة.

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن البلاد ما زالت متأثرة بمرتفع الأوزوري، الذي يجلب كتلًا هوائية أقل حرارة من جنوب غرب أوروبا، مشيرة إلى أن درجات الحرارة في أغلب المحافظات تدور حول المعدلات الطبيعية الصيفية أو أقل من المعدلات الطبيعية.

وأوضحت أنه من المتوقع اليوم نشاط للرياح بسرعات تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة على أغلب محافظات الجمهورية، خاصة خلال فترات المساء، وهو ما سيساهم في تلطيف الأجواء.

خبير عسكري أردني: استهداف كابلات هرمز يؤثر على الاتصالات والملاحة



قال الفريق قاصد محمود، نائب رئيس هيئة الأركان الأردنية الأسبق، إن استهداف الكابلات البحرية في مضيق هرمز يمكن أن يؤثر على عدد من الأنشطة العسكرية والاستخباراتية والاتصالات، إلى جانب أنظمة الملاحة والسيطرة على الأجواء وحركة النقل الجوي والبحري.

وأوضح قاصد محمود، خلال مداخلة عبر «زووم» مع قناة «إكسترا نيوز»، أن تأثير استهداف الكابلات يظل محدودًا نسبيًا، كونها تخدم إيران ودول الخليج في الوقت نفسه، مشيرًا إلى أن خطورة الأمر قد تتزايد حال تزامنه مع تعطيل مناطق أخرى مثل باب المندب والبحر الأحمر.

تأثير على التجارة والتحويلات

وأشار إلى أن تعطيل الكابلات البحرية قد ينعكس على التحويلات المصرفية والأعمال التجارية والدفعات المالية، فضلًا عن بعض الاتصالات المرتبطة بالأنظمة الحيوية والملاحة البحرية والجوية.

وأكد أن الكابلات تمثل أداة إضافية ضمن أدوات التصعيد، لكنها لا تمنح إيران قدرة كاملة على السيطرة على مضيق هرمز، موضحًا أن الولايات المتحدة تمتلك بدائل للاتصالات ولا تعتمد بشكل كامل على الكابلات البحرية.