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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

رصد برنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس 20 أغسطس 2026، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف.

وتأتي متابعة أسعار العملات بشكل يومي في ظل اهتمام المواطنين بحركة سعر الصرف، خاصة العملات الرئيسية، لما لها من تأثير على مختلف التعاملات الاقتصادية والتجارية، إلى جانب ارتباطها بحركة الاستيراد والسفر والتحويلات المالية.

سعر الدولار اليوم 

سعر البيع: 50.78 جنيه

سعر الشراء: 50.64 جنيه، وفقًا للأسعار التي رصدها برنامج «صباح البلد».

ويواصل الدولار تصدر قائمة العملات الأكثر متابعة في السوق المصرية، نظرًا لأهميته في العديد من التعاملات التجارية والاقتصادية، بالإضافة إلى ارتباطه بأسعار عدد من السلع والخدمات.

سعر الدولار اليوم

سعر اليورو اليوم

سعر البيع: 58.95 جنيه

سعر الشراء: 58.79 جنيه

ويعد اليورو من أبرز العملات الأجنبية التي تحظى بمتابعة مستمرة من جانب المتعاملين، خاصة في ظل حركة التجارة والسفر والتعاملات المرتبطة بالدول الأوروبية.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

سعر البيع: 68.86 جنيه

سعر الشراء: 68.67 جنيه.

الدولار يواصل انخفاضه بعد تباطؤ التضخم الأمريكي وتراجع توقعات رفع الفائدة

ويأتي الجنيه الإسترليني ضمن العملات الرئيسية التي يحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة تحركاتها مقابل الجنيه المصري، خاصة مع اختلاف سعر الصرف من وقت إلى آخر.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر البيع: 13.52 جنيه

سعر الشراء: 13.48 جنيه.

ويحظى الريال السعودي باهتمام كبير في السوق المصرية، خاصة في ظل كثرة التعاملات المرتبطة بالسفر إلى المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى التحويلات المالية بين البلدين.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

سعر البيع: 13.82 جنيه

سعر الشراء: 13.79 جنيه

سعر الدولار أمام الجنيه المصري

ويعتبر الدرهم الإماراتي من العملات العربية الرئيسية التي تحظى بمتابعة مستمرة، خاصة من جانب المتعاملين في حركة السفر والتحويلات والتجارة.

العملات الأجنبية الدولار اليورو الجنيه الإسترليني

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