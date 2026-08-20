أسعار الدولار اليوم الخميس 20 أغسطس 2026.. الأخضر يستقر عند 50.75 جنيه

استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس 20 أغسطس 2026، مع بداية التعاملات، وفقًا لآخر تحديثات البنوك العاملة في السوق المحلية.

وسجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لصرف الدولار عند 50.65 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع، بينما بلغ أقل سعر للعملة الأمريكية 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع في عدد من البنوك.

أعلى سعر للدولار

سجل الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 50.65 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع، وهو أعلى سعر مسجل بين البنوك خلال بداية تعاملات اليوم.

أسعار الدولار بالبنوك

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 50.65 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع، بينما سجل بنك مصر السعر نفسه.

وسجل الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 50.65 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع، كما بلغ السعر في المصرف المتحد وبيت التمويل الكويتي 50.65 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي، وبنك نكست، والمصرف الخليجي المصري، وبنك التعمير والإسكان، وبنك التنمية الصناعية إلى 50.65 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع.

كما سجل الدولار في ميد بنك والبنك العقاري المصري العربي والمصرف العربي الأفريقي نحو 50.65 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع.

أقل سعر للدولار

سجل الدولار أقل سعر له عند 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع في بنوك فيصل الإسلامي، والكويت الوطني، وأبوظبي التجاري، والبركة، والإسكندرية.

وبلغ سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول وبنك أبوظبي الأول نحو 50.62 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في الإسكندرية

سجل الدولار في بنك الإسكندرية نحو 50.70 جنيه للشراء و50.80 جنيه للبيع، فيما بلغ السعر في بنك قناة السويس المستوى نفسه عند 50.70 جنيه للشراء و50.80 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في البنك الأهلي الكويتي نحو 50.65 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع.

وتختلف أسعار صرف الدولار من بنك إلى آخر وفقًا لسياسة التسعير وحركة العرض والطلب، على أن تتغير الأسعار خلال اليوم وفقًا لآخر تحديثات البنوك.