بلومبرج: تفوق أمريكا في الذكاء الاصطناعي على الصين يتقلص مع تقدم "ديب سيك"

تقلصت الفجوة بين شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية و الصينية بشكل كبير خلال الأشهر الماضية لتصل إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، مع إحراز نماذج صينية مثل "ديب سيك" تقدمًا سريعًا.

وأفادت وكالة أنباء "بلومبرج" - في تقرير لها - بأن أفضل النماذج الصينية أصبحت تتأخر عن نظيراتها الأمريكية بنحو 3% فقط في اختبارات الأداء، مقارنة بـ9% في مايو و15% في وقت سابق من العام.

ويرجع هذا التقدم، وفقًا للتقرير، إلى تنامي الخبرة الصينية في الذكاء الاصطناعي وقدرة الباحثين على تحسين النماذج للعمل بكفاءة مع الأجهزة والرقائق المحلية، ما يثير ذلك تساؤلات حول فعالية القيود الأمريكية على تصدير تقنيات متقدمة، بينها رقائق "إنفيديا"، التي تهدف إلى الحد من تطور قطاع الذكاء الاصطناعي الصيني.

وحقق نموذج "ديب سيك في 4.1 فلاش" المركز السادس عالميًا في تصنيفات جرت الشهر الماضي، مسجلًا 81.1 نقطة مقابل 83.4 نقطة لأفضل نماذج "أنثروبيك"، ورغم تقلص الفجوة إلى 3% فقط، لم تدخل سوى ثلاثة نماذج صينية قائمة أفضل 15 نموذجًا، كما حذر التقرير من أن هذه التصنيفات تتغير باستمرار ولا تضمن بالضرورة قدرة الشركات على تحقيق أرباح.

ويرى التقرير أن قطاع الذكاء الاصطناعي الصيني قد يظل غير مربح حتى عام 2030، في ظل حرب أسعار قوية وهوامش ربح منخفضة وسوق محلية تضم أكثر من 1,100 نموذج لغوي كبير، ويتصدر "دوباو" التابع لـ"بايت دانس" سوق تحقيق الإيرادات من تطبيقات الذكاء الاصطناعي الصينية، بينما تتيح "ديب سيك" و"تنسنت" روبوتات المحادثة الخاصة بهما مجانًا.

ويشير التقرير إلى أن تحقيق أرباح مستدامة سيتطلب تراجع حدة المنافسة وخروج بعض الشركات من السوق وتبني سياسات تسعير أكثر عقلانية.