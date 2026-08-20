في 5 بنوك.. أقل سعر لصرف الدولار مقابل الجنيه

سجل أقل سعر للدولار 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع، وذلك في بنوك: فيصل، والكويت الوطني، وأبوظبي التجاري، والبركة، والإسكندرية.

استقر سعر الدولار اليوم الخميس 19-8-2026 في جميع البنوك العاملة في مصر، عقب ارتفاعه أمس.

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع «صدى البلد» الإخباري سعر الدولار اليوم الخميس 19-8-2026، ضمن نشرته الخدمية.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 50.70 جنيه للشراء و50.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس 50.70 جنيه للشراء و50.80 جنيه للبيع.



سعر صرف الدولار الآن



سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 50.65 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 50.65 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع.



أعلى سعر للدولار

قدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لصرف الدولار، مسجلًا 50.65 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد 50.65 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بيت التمويل الكويتي 50.65 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع.



البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.65 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 50.65 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك نكست 50.65 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع.



بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر 50.65 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف الخليجي المصري 50.65 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في التعمير والإسكان 50.65 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في التنمية الصناعية 50.65 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع.



سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في ميد بنك 50.65 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 50.65 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الأفريقي 50.65 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع.



سعر الدولار أمام الجنيه

سعر الدولار في كريدي أجريكول 50.62 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في أبوظبي الأول 50.62 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع.