ارتفاعات قوية في سعر الذهب.. وهذه قيمة الجنيه الآن بمصر

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 50.960 جنيه، بعد أن زاد بنحو 1360 جنيها خلال تعاملات أمس الأربعاء.

وعقب قفزة قوية شهدتها أسعار الذهب عالميا ومحليا بدعم من بارتفاع سعر الأونصة العالمية إلى جانب استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه.

أسعار الذهب اليوم الخميس

يقدم موقع “صدى البلد” سعر الذهب في مصر اليوم الخميس مستهل التعاملات على مستوى جميع الأعيرة الذهبية،

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4495 دولارًا الآن.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5460 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6370 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3% و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7280 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 50.960 جنيها.