بصورة من طفولته وإهداء بخط اليد.. محمد بن زايد يوجه رسالة للمعلمين في يومهم العالمي

وجّه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رسالة تقدير وامتنان إلى المعلمين في مختلف أنحاء الإمارات، بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، مشيدًا بدورهم في بناء الأجيال والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية التعليم وصناعة مستقبل أفضل.

وقال الشيخ محمد بن زايد، عبر حسابه الرسمي على موقع «إكس»: «في اليوم العالمي للمعلمين أعبر عن التقدير والامتنان للمعلمين في الإمارات وأثمن دورهم في تحقيق أهداف رؤية التعليم وارتباطها بالمستقبل الأفضل الذي نريده لشعبنا، وأتمنى لهم التوفيق في رسالتهم التعليمية والتربوية النبيلة ومواصلة دورهم في بناء أجيال واثقة بقدراتها متمسكة بهويتها وقادرة على مواكبة متطلبات المستقبل».

وأضاف: «وليكن هذا اليوم فرصة لنا جميعاً لنتذكر معلمينا ونعبر عن الوفاء لهم. شكراً لكل معلم ترك أثراً لا يُنسى في حياتنا».

وأكد رئيس دولة الإمارات أن اليوم العالمي للمعلم يمثل مناسبة للتعبير عن التقدير للدور الذي يضطلع به المعلمون في العملية التعليمية والتربوية، وما يتركونه من أثر ممتد في حياة الطلاب والأجيال المقبلة.

كما شدد على أهمية مواصلة المعلمين لدورهم في إعداد أجيال تتمتع بالثقة في قدراتها، وتحافظ على هويتها، وتمتلك القدرة على مواكبة متطلبات المستقبل وتحدياته.

وفي سياق متصل، نشر الشيخ محمد بن زايد صورة تحمل إهداءً بخط يده، موجّهًا إياها إلى الأستاذ أحمد إبراهيم مندي، حيث كتب على ظهر الصورة: «أهدي صورتي للأستاذ أحمد إبراهيم مندي للذكرى وشكرًا.. التوقيع محمد زايد».

واختتم الشيخ محمد بن زايد رسالته بتوجيه الشكر إلى جميع المعلمين الذين تركوا أثرًا لا يُنسى في حياة طلابهم، مؤكدًا أن هذه المناسبة تمثل فرصة لتذكر جهودهم والتعبير عن الوفاء والتقدير لهم.